Irven Ávila dice que irá de menos a más con Melgar

Jorge Jiménez

Irven Ávila ha sido blanco de duras críticas por su rendimiento en los dos partidos amistosos de Melgar ante Cienciano, el resultado en ambos fue el empate. No ha jugado un partido completo, pero cuando lo hizo estuvo bastante errático, alejado del pórtico rival y sin ritmo de fútbol.

De inmediato, los hinchas mostraron su preocupación por la falta de gol. El otro delantero, Othoniel Arce, marcó tres goles, pero tampoco ha llenado los ojos de los seguidores melgarianos.

El futbolista huanuqueño, sin embargo, está tranquilo y dice que va de menos a más en su rendimiento personal y que aún hay tiempo para mejorar de cara a los partidos oficiales.

“Jugamos partidos atípicos, ya que con otro árbitro y la televisión transmitiendo hubiera habido varios expulsados. Hemos sacado valiosas conclusiones y queda seguir en preparación”, dijo en Cusco el delantero.

Cabrera en el medio

Con la camiseta que vistió el año pasado, le hizo buenos goles, tres, a Universitario. Daniel Cabrera espera que se le dé la oportunidad de jugar el viernes 31 y demostrar que está para ser titular y aportar al equipo.

“Si vine a Melgar, es para ser más profesional y de todas formas aportar, para que se logren los objetivos”, apuntó el joven futbolista de mediocampo.

“Nos adaptamos al estilo de juego del profesor, podemos cometer algunos errores, pero si estamos concentrados, no habrá más. He sumado minutos jugando con el equipo y me siento muy bien”, dijo Cabrera, quien destaca que sus compañeros lo tratan como un hermano.

Cabrera asegura que Melgar va a mejorar en la definición y en la ofensiva sobre todo.

Los rojinegros vuelven a los entrenamientos. Hoy y mañana habrá declaraciones a la prensa, el entrenador Bustos lo hará antes de jugar con la U.