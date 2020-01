Real Madrid vs. Valladolid EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO STREAMING | se miden este domingo 26 de enero, desde las 3:00 p.m. (horario peruano), por la vigésimo primera jornada de la Liga Santander, en el estadio José Zorrilla, con transmisión a cargo de DirecTV Sports y Movistar.

Para ver todo el fútbol en vivo como este partido, La República Deportes ha preparado una cobertura minuto a minuto con las mejores jugadas, los goles y las incidencias más resaltantes del compromiso. Además, al finalizar podrás informarte del marcador con el resumen del encuentro.

Real Madrid vs. Valladolid EN VIVO: antesala del partido

Real Madrid tiene la gran oportunidad de situarse como único líder del campeonato español tras la caída del Barcelona contra Valencia en Mestalla. El conjunto blanco, con 43 unidades, iguala a los catalanes en puntaje, pero tiene un partido menos, por lo que después de esta fecha podría sacar ventaja sobre su clásico rival.

Actualmente, entre el Madrid y Valladolid existe una diferencia de 21 puntos en la clasificación. El equipo de Sergio se sitúa en el decimoquinto lugar con 22 puntos en su casillero. Por su parte, la visita se sitúa en segunda posición con 43 puntos.

Real Madrid vs. Valladolid EN VIVO: actualidad de la Casa Blanca

Este será el segundo partido como visitante en el año para un Real Madrid que viene de vencer sus dos últimos encuentros por 2-1 y 3-0, el primero contra Sevilla como local y el segundo ante Getafe a domicilio, por lo que pretende aprovechar la inercia ganadora en el feudo del Real Valladolid. De los 20 partidos que ha jugado en esta temporada de LaLiga, Real Madrid ha ganado en 12 de ellos con una cifra de 38 goles a favor y 13 en contra.

En las salidas, el equipo de Zidane tiene un balance de cinco victorias, una derrota y cuatro empates en 10 encuentros disputados, estadísticas nada despreciables para un cuadro que además acaba de firmas su pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey.

Real Madrid vs. Valladolid EN VIVO: actualidad de los pucelanos

Real Valladolid llega al vigésimo primero encuentro con la intención de mejorar su rendimiento en el campeonato después de empatar el último partido disputado frente a Osasuna. Desde el comienzo de la temporada, los locales han ganado en cuatro de los 20 juegos hasta la fecha en LaLiga y han conseguido marcar 17 tantos a favor y 23 en contra.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, este ha vencido dos veces, fue derrotado en una ocasión y cosechó seis empates en nueve partidos jugados hasta ahora, lo que demuestra que se le están escapando puntos en su casa, dando oportunidades a los visitantes de conseguir resultados positivos.

Anteriormente, han existido otros enfrentamientos en el feudo de Real Valladolid y los resultados son de dos victorias, ocho derrotas y ocho empates para los locales. Además, los visitantes no pierden en sus últimas cuatro visitas al estadio de Valladolid. El último partido entre Valladolid y Madrid en este torneo se disputó en agosto de 2019 y acabó en tablas (1-1).

Con información de EFE

Real Madrid vs. Valladolid EN VIVO: últimos cruces

- Real Madrid 1-1 Valladolid | Liga Santander

- Valladolid 1-4 Real Madrid | Liga Santander

- Real Madrid 2-0 Valladolid | Liga Santander

- Valladolid 1-1 Real Madrid | Liga Santander

- Real Madrid 4-0 Valladolid | Liga Santander

Real Madrid vs. Valladolid EN VIVO: posibles alineaciones

Real Madrid: Alphonse Aréola; Nacho Fernández, Rapahel Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Toni Kroos, Casemiro, Federico Valverde, Isco; Rodrygo, Karim Benzema.

DT: Zinedine Zidane

Real Valladolid: Jordi Masip; Raúl García, Mohamed Salisu, Kiko Olivas, Joaquín Fernández, Antoñito; Míchel Herrero, Rubén Alcaraz, Fede San Emeterio; Segio Guardiola, Enes Unal.

DT: Sergio González

Real Madrid vs. Valladolid EN VIVO: horarios del partido por LaLiga

- Real Madrid vs. Valladolid en México: 2:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valladolid en Perú: 3:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valladolid en Colombia: 3:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valladolid en Ecuador: 3:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valladolid en Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D.C.): 3:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valladolid en Bolivia: 4:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valladolid en Venezuela: 4:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valladolid en Argentina: 5:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valladolid en Brasil: 5:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valladolid en Chile: 5:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valladolid en Paraguay: 5:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valladolid en Uruguay: 5:00 p.m.

- Real Madrid vs. Valladolid en España: 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Valladolid EN VIVO: canales para ver el partido por LaLiga

- Argentina - DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

- Bolivia - Tigo Sports Bolivia

- Brasil - Fox Premium

- Chile - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

- Colombia - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Ecuador - DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Perú - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

- Uruguay - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

- Venezuela - DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

- Estados Unidos - beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

- España - Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar+

Real Madrid vs. Valladolid EN VIVO: estadio del partido

El escenario de este encuentro será el estadio José Zorrilla, de la ciudad de Valladolid, con capacidad para 27 mil espectadores.