Ver vía DirecTV Sports Uruguay vs. Bolivia Sub 23 EN VIVO | Uruguay vs. Bolivia se verán las caras por la fecha 3 del Grupo B del Torneo Preolímpico Sub 23 desde las 6:00 pm (hora peruana) en el estadio Centenario con transmisión de DirecTV Sports y DirecTv Play.

Uruguay vs. Bolivia será uno de los duelos más atractivos de la jornada de este sábado 25 de enero. Podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas, goles e incidencias a través de La República Deportes.

Uruguay vs. Bolivia Sub 23 EN VIVO: antecedentes del partido

Los ‘Charrúas’ debutaron con el pie derecho en el Grupo B tras vencer a su similar de Paraguay por 1-0 (Diego Rossi). A pesar del esfuerzo de los ‘Guaraníes’ por empatar el partido, el marcador no se movió más.

Sin embargo, en su segundo encuentro fueron aplastados por la favorita Brasil. La ‘Verdeamarela’ demostró su superioridad y se impuso por 3-1. Uruguay tiene en mente sumar de 3 en los siguientes dos partidos (Bolivia y Perú), pues descansa en la última fecha.

Por otro lado, Bolivia descansaron en la primera jornada, mientras que en la segunda cayeron por 2-0 ante Paraguay. Los ‘Altiplánicos’ están urgidos de puntos y dependen de Henry Vaca, ex Universitario de Deportes, su máxima figura para conseguir sus primeros 3 puntos.

Uruguay vs. Bolivia Sub 23 EN VIVO: horarios para ver el partido por el Preolímpico 2020

- Perú: 6:00 pm

- México: 5:00 pm

- Ecuador: 6:00 pm

- Colombia: 6:00 pm

- Venezuela: 7:00 pm

- Argentina: 8:00 pm

- Chile: 8:00 pm

- Paraguay: 8:00 pm

- Brasil: 8:00 pm

- España: 00:00 horas (26 de enero)

Uruguay vs. Bolivia Sub 23 EN VIVO: canales para ver el partido por el Preolímpico 2020

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

- Chile: DIRECTV Play Deportes, Canal 13, DIRECTV Sports Chile

- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

- Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Uruguay vs. Bolivia Sub 23 EN VIVO: dónde ver ONLINE GRATIS el partido por el Preolímpico 2020

Si deseas seguir la transmisión del partido Uruguay vs. Bolivia Sub 23 EN VIVO ONLINE GRATIS, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, con todas las incidencias del partido, así como el resumen al finalizar el encuentro.