Paolo Guerrero y Carlos Zambrano: peruanos a pedir de ‘Boca’

Buenos Aires, Argentina

El deseo de Miguel Ángel Russo por contar con fútbol y estilo peruano en su plantel es evidente. En los últimos días se habló sobre la llegada de Carlos Zambrano a Boca Juniors y eso es una realidad, aunque el estratega ‘xeneize’ no quiso dar mayores detalles de las negociaciones con el ‘Káiser’.

¿Ya cuentas con Zambrano o para cuándo lo vas a tener?, le preguntaron a Russo en conferencia de prensa y el DT no dudó en responder. “Nosotros tenemos la idea de que cuando estén las cosas, las comunicamos, no decimos nada. Si tú me preguntas, no sé. Sé lo que ustedes (periodistas) saben, nos dedicamos a esto (fútbol), la otra parte del club tiene la forma y todo”, explicó el estratega.

Según medios argentinos, el peruano está resolviendo algunos detalles con Dinamo Kiev, dueño de los derechos del defensor de la selección peruana. Incluso, la entidad ucraniana tendría una deuda por concepto de salario con el zaguero.

Cuando el ‘Káiser’ culmine dichos procesos, quedará listo para cumplir con todos los procedimientos de rigor para ser anunciado como refuerzo de Boca Juniors desde esta temporada.

¿Y Paolo Guerrero?

Las especulaciones sobre la posible llegada de Paolo Guerrero a Argentina datan desde el año, y si bien el delantero se sumó a la pretemporada del Internacional de Porto Alegre, se sabe que el cuadro ‘xeneize’ no da aún por culminadas las negociaciones con el empresario del atacante y con el cuadro brasileño, pues, como se recuerda, el club argentino deberá pagar una fuerte suma de dinero al Inter por el peruano. Se supo que Russo llamó a Paolo para hacerle saber su interés por contar con él, pero el estratega prefiere no hacer público dicho momento. “¿Si llamé o no a Guerrero? Mejor hablemos del partido del domingo”.

Quien sí se animó a hablar del tema es el representante del ‘Depredador’. “Hay posibilidad, no está cerrado. Desde nuestro lado no tenemos más por hacer. La situación del país es conocida y los jugadores quieren partir todos. Los que están en buen nivel quieren irse y para los que están afuera les es muy difícil venir. Están en la búsqueda de la mejor solución para que pueda llegar”, aseguró el agente Mariano Pernía en diálogo con TyC Sports. Todo podría resolverse en cualquier momento.

Continuidad y selección

Carlos Zambrano recibió una llamada desde la Videna. Al defensa de la selección nacional le pidieron priorizar el tema futbolístico antes que lo económico, es por ello que el ‘Káiser’ pondrá todo de su parte para concretar su llegada a Boca. Ya pasó los exámenes médicos de rigor.

Boca se medirá con Independiente de Avellaneda el domingo por la jornada 17 de la Superliga Argentina.