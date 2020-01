Jorge Sampaoli sería el hombre elegido para encargarse del nuevo técnico de la selección venezolana. La Vinotinto no tiene seleccionador oficial para las Eliminatorias a Catar 2022, por lo que se encuentran en la búsqueda de un estratega.

De acuerdo al periodista de DirecTV Sports, Fernando Petrocelli, Jorge Sampaoli sostuvo una reunión con directivos de la FVF para intentar cerrar su fichaje por la selección venezolana.

PUEDES VER Hinchas del Barcelona piden a Paolo Guerrero como reemplazo de Luis Suárez [FOTOS]

“En minutos inicia la reunión en Río de Janeiro entre directivos de la FVF y Jorge Sampaoli. Hay que esperar. como informamos días antes, las conversaciones están adelantas, pero no hay nada oficial aún”, comentó el periodista venezolano.

PUEDES VER Chemo del Solar respondió si todavía celebra los goles de Universitario [VIDEO]

“Agrego algo que me acaban de informar: Jorge Sampaoli no solo está reunido en este momento con los directivos de la FVF en Brasil, sino que preparó un informe del universo de futbolistas de Venezuela divididos en A, B y C basado en la riqueza individual”, informó Fernando Petrocelli.

“Fin de la reunión en Río de Janeiro entre directivos de la FVF y Jorge Sampaoli. El balance es bueno. El técnico está motivado con el proyecto y cree que hay una interesante camada de jugadores. Pidió tiempo para responder. Esto corroborado con fuentes de ambos bandos”, aseveró el periodista venezolano.