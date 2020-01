Barcelona vs. Valencia EN VIVO HOY sábado 25 de enero desde el estadio de Mestalla en un partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga Santander. La transmisión va ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 10.00 a.m. (hora peruana) por señal de ESPN e incidencias con fotos videos y los goles a través de Larepublica.pe.

El flamante nuevo técnico de los ‘blaugrana’, Quique Setién, guardó a algunos jugadores titulares -incluyendo Lionel Messi- a mitad de semana en la Copa del Rey para que lleguen totalmente aptos al campeonato doméstico; por lo que pondrá a su oncena estelar para intentar sumar tres puntos de visita.

Barcelona vs. Valencia EN VIVO: ¿A qué hora ver el partido amistoso fecha FIFA?

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 10.00 a.m.

Estados Unidos: 10.00 a.m. (ET) / 7.00 a.m.(PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 9.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 11.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 12.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 p.m.

Barcelona vs. Valencia EN VIVO: ¿En dónde ver el partido amistoso fecha FIFA?

ESPN PERÚ

DirecTV Sports► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

El DT español dio descanso también a Sergio Busquets y Gerard Piqué; por lo que esta vez estarán desde el arranque. El portero Neto será baja porque sufrió un esguince de tobillo ante UD Ibiza; Riqui Puig está enfermo y tampoco estará contra Valencia. Luis Suárez y Ousmane Dembélé siguen descartados por lesión.

El ex entrenador del Betis volverá a poner como tridente ofensivo a Antoine Griezmann, Ansu Fati y a Lio Messi. Mientras que en el mediocampo estarán Arturo Vidal, Frankie de Jong y Busquets. Los laterales serán Jordi Alba y Sergi Roberto. Imtiti acompañará a Piqué. Ter Stegen será el hombre bajo los tres palos.

El cuadro 'blaugrana' es el actual líder de La Liga con 43 puntos y no puede parpadear debido a que Real Madrid tiene el mismo puntaje y marcha también en la punta. El fin de semana anterior los 'culés' volvieron a la senda del triunfo al derrotar por lo mínimo (1-0) a Granada, pero no ganan de visita desde el primero de diciembre cuando ganaron a Atlético Madrid.

Valencia perdió 4-1 el anterior domingo frente a Mallorca y quedó en el séptimo lugar con 31 puntos. Un peldaño más arriba está Real Sociedad y con dos puntos más Getafe. El cuadro ‘che’ urge una victoria para estar en los lugares en donde se clasificar a un torneo internacional.

El entrenador Albert Celades no pondrá contar con el ruso Denis Cheryshev, quien presenta una lesión muscular en la pierna izquierda que lo impide jugar con el cuadro 'azulgrana'. El jugador es la única baja de la escuadra valenciana hasta el momento; todos los demás están en perfectas condiciones.

Ecuador vs Colombia EN VIVO:Posibles alineaciones

Barcelona: Marc-André ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Jordi Alba; Sergio Busquets, Arturo Vidal, Ivan Rakitić; Ansu Fati, Lionel Messi y Antoine Griezmann.

Valencia: Jaume Doménech; Daniel Wass, Gabriel Paulista, Ezequiel Garay, José Luis Gayà; Carlos Soler, Kondogbia, Francis Coquelin; Rodrigo, Ferran y Kevin Gameiro.

Barcelona vs. Valencia EN VIVO: ¿En qué canales ver el partido amistoso fecha FIFA?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

República Dominicana. SportsMax 2, SportsMax App, Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador: Sky HD

Francia: beIN Sports 2

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Honduras: Sky HD

Internacional: Facebook Live, Bet365

Italia: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: Movistar+, Mitele Plus, Movistar Laliga

Reino Unido: Premier Player HD, LaLigaTV

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Barcelona vs. Valencia EN VIVO: ¿Dónde se juega el partido amistoso fecha FIFA? | Mapa

Barcelona vs. Valencia EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el partido amistoso fecha FIFA?

