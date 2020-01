Copa del Rey: la pelea por la corona

España

Alzar en brazos la Copa del Rey es hoy una obsesión real para 16 equipos. El camino es largo, pero con el apoyo de sus hinchas pueden lograr el objetivo. Real Madrid y Barcelona son los favoritos, pero existen equipos como el Valencia, Rayo Vallecano y Sevilla que intentarán dar el golpe.

PUEDES VER Sergio Ramos realizó challenge más viral en Tik Tok [VIDEO]

El sorteo de los octavos de final nos dejó encuentros que pueden ser considerados como una final. El Real Madrid visitará La Romareda para enfrentar a Zaragoza este miércoles 29 de enero. El equipo de Zidane es el favorito pues sus lesionados ya se recuperaron, y el buen nivel que han demostrado en sus últimos encuentros los convierten en favoritos.

Eden Hazard ya viene trabajando con el balón, se espera que en los próximos días pueda recibir el alta médica y entrenar a la par de sus compañeros.

¿Zaragoza? No se amilana ante este reto y confía conseguir el milagro y lograr el pase a los cuartos de final.

Un viejo conocido

De la mano de Quique Setién, Barcelona viene tratando de recuperar su identidad futbolística. Los azulgranas se medirán ante Leganés en el Camp Nou el jueves 30 de enero.

PUEDES VER Rayo Vallecano vence a Real Betis y lo deja fuera de la Copa del Rey [VIDEO]

Por su parte, Rayo Vallecano de Luis Advíncula se medirá ante Villarreal CF. El equipo del peruano no la pasa bien en la segunda división de España. La jornada la completan Tenerife vs. Athletic, partido que abrirá el telón de los octavos el 28 de enero, Leonesa vs. Valencia, Badajoz vs. Granada, Real Sociedad vs. Osasuna y Mirandés vs. Sevilla.