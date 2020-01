El ex futbolista inglés Joe Cole, figura y voz autorizada en Inglaterra, manifestó quién es el delantero del momento por el cual los clubes ingleses deben priorizar en este mercado de fichajes: Raúl Jiménez. El delantero de la selección de México es para el ex jugador, un diamante en bruto que tranquilamente podría rendir en cualquiera de los grandes de la Premier League.

El ex mediocampista se animó a recomendar a los clubes como el Manchester United, Tottenham y Chelsea que el mexicano debe ser el primero en la lista de fichajes del mercado invernal. “Los fans de los Wolves no me agradecerán por decirlo, pero si soy el Chelsea, Tottenham o Manchester United y tienes la chequera lista, él es el primer nombre. Si quieres que alguien tenga un impacto inmediato en tu equipo, quieres que alguien marque, conoce la liga, el flujo del fútbol inglés”, dijo el ex jugador a BT Sports.

Las palabras del ex seleccionado de Inglaterra vienen luego de que el mexicano anotara el día ayer por la fecha al Liverpool por 24 de la Liga Inglesa. No obstante, su gol no alcanzó para que su equipo lograra ganar y perdieron por 2-1. Cabe resaltar que, Jiménez ha marcado 37 goles en 81 encuentros disputados y logró cortarle una racha de 787 minutos sin recibir gol al cuadro de Anfield.

Resultados de la fecha 24 de la Premier League

El día de ayer se disputó la jornada 24 de la Liga Inglesa. Entre los resultados más destacados estuvo la derrota del Manchester United de local a manos del Burnley por 2-0 y el empate del clásico de Londres entre Chelsea y Arsenal por 2-2.

Otros resultados:

Bournemouth 3-1 Brighton

Aston Villa 2-1 Watford

Crystal Palace 0-2 Southampton

Sheffield United 0-1 Manchester City

Everton 2-2 Newcastle

Leicester City 4-1 West Ham

Tottenham 2-1 Norwich