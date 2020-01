Gregorio Pérez sobre Diego Chávez: “No me interesa lo que hizo en el pasado”

El director técnico de Universitario de Deportes Gregorio Pérez hizo oficial que Diego Chávez será incorporado al equipo ‘crema’ para disputar la presente campaña 2020.

Asimismo, el entrenador uruguayo fue claro al señalar que será la última oportunidad que la entidad ‘merengue’ le da a Diego Chávez; jugador que viene de lucir la vestimenta del Deportivo Binacional a mediados del año 2019.

“Diego está entrenando, tiene una nueva oportunidad. No me interesa lo que hizo en el pasado, tiene condiciones, será contratado por el club, yo he pedido que le hagan un contrato. Tiene que pasar revisión médica, ya se hizo. Lo veo muy bien”, atinó en primera instancia Gregorio Pérez.

En relación a la pretemporada que realizaron, Pérez subrayó: “Entiendo que vamos a tener un mejor rendimiento con la información que tendremos. Los dos partidos en Argentina nos hicieron muy bien para darnos cuenta en dónde estamos”.

Universitario de Deportes: revancha por Copa Libertadores

Universitario de Deportes, con gol de Jonathan Dos Santos, logró igualar el partido 1-1 frente a Carabobo por la ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2020 el pasado martes 21.

El partido de vuelta entre ambos elencos se jugará el próximo martes 28 en el Estadio Monumental de Ate, donde se espera un lleno total.