Alexandra del Solar reacciona al ser interrumpida en vivo: “¿Ya me dejas hablar?” [VIDEO]

Nuevamente la atención se centra en la periodista deportiva Alexandra del Solar, quien alzó su voz de protesta en pleno programa de Gol Perú para que le permitan dar su opinión sobre la presentación de Alianza Lima.

Cuando el tema de análisis era el partido de exihibición en la Noche Blanquiazul, Alexandra del Solar se sintió incómoda al no poder manifestarse, por lo cual no dudó en pedir la palabra a su compañero Bruno Ginnochio.

“¿Ya me dejas hablar?”, enfatizó con contundencia, luego que haya sido interrumpida en varias oportunidades previo al impase. Ante esto el comentarista y reportero que la acompañaba en la mesa de conducción se mantuvo en silencio por un periodo corto.

Pero esta no es la primera vez que Alexandra del Solar expresa su disconformidad, pues hace algunos meses (julio del 2019) llamó la atención al increpar a sus compañeros actitudes machistas cuando entrevistaban al entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca.

“¿Y yo? Bien gracias, me obviaron. Me ha parecido muy mal que me hayan obviado, machismo total. Los tres comentaron y ¿yo? Estoy pintada acá”, sostuvo la periodista de Gol Perú en aquella fecha.

Las imágenes con el episodio se hicieron tendencia en redes sociales, sin embargo, ninguna de las partes se ha pronunciado hasta el momento, aunque algunos cibernautas optaron por apoyar a Del Solar y solidarizarse por el incidente.