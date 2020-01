‘Rafa’ se hace fuerte

En el papel parece un resultado cómodo, aunque en la práctica no fue una prueba fácil para Rafael Nadal, que ha clasificado a la tercera ronda del Abierto de Australia superando al argentino Federico Delbonis con algunos problemas, al solo poder quebrar 3 veces cuando tuvo 20 oportunidades en total. Un 6-3, 7-6(4) y 6-1 en dos horas y 31 minutos que ayuda al número 1 a estar más cerca de asegurar el cetro después del primer Grand Slam del año, donde ahora se encontrará con su compatriota y amigo Pablo Carreño.

PUEDES VER Nadal gana a Delbonis y pasa a tercera ronda del Abierto de Australia [VIDEO]

Delbonis solo había logrado 10 games en total en las tres veces anteriores que chocó contra ‘Rafa’ y ahora logró todos juntos. Hasta la mitad del segundo set, Nadal solo pudo quebrar 1 vez el servicio, a pesar de tener 18 oportunidades. El español tuvo un desafortunado incidente cuando golpeó con el balón a una recogebolas y lo arregló con un tierno beso.

PUEDES VER Australia Open: Nadal y un día color de rosa

“Cuando la he visto salir disparada hacia ahí me he asustado porque iba directo a la cabeza y no sabes qué puede suceder pero la niña ha sido un fenómeno, muy entera”, dijo el balear que sobre su problema para quebrar el servicio añadió: “Ya hemos empezado así, porque en el primer juego que he restado he tenido no sé cuántos break points… Han sido demasiadas ocasiones desaprovechadas y a uno eso va tensándole. Cuando he pasado ese punto, el tenis no ha estado nada mal”, indicó.

PUEDES VER La anecdótica respuesta de Nadal en el Abierto de Australia

Por su parte, Alexander Zverev se complicó al final para superar al bielorruso Yegor Guerásimov, para ganarle 7-6, 6-4 y 7-5 para chocar en la siguiente ronda con el español Fernando Verdasco. En tanto, el australiano Nick Kyrgios, con el apoyo de su público, venció al francés Gilles Simon y ahora enfrentará al ruso Karen Jachánov.

En la rama femenina, Simona Halep superó a la británica Harriet Dart, mientras que la italiana Camila Giorgi viene siendo una de las sorpresas.