Liverpool vs. Wolves EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan HOY por la fecha 24 de la Premier League 2020 desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Molineux Stadium. La transmisión estará a cargo de ESPN 2.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

El Liverpool sigue su vuelo hacia el título de la Premier League luego de vencer por 2-0 al Manchester United en Anflied Road, y sacó ahora 13 puntos al segundo, el City de Pep Guardiola que venció por la mínima al Sheffield United.

El triunfo de los reds contra el United, con tantos de su central holandés Virgil Van Dijk (14), de cabeza, y del egipcio Mohamed Salah (90+3), con un contragolpe en el descuento, parece poner alas al cuadro de Jurgen Klopp.

La ventaja de 13 puntos, a falta de 14 jornadas, parece insalvable para el Manchester City, sobre todo porque el Liverpool tiene un partido menos que el equipo de Guardiola, y además está en una gran forma, con 21 victorias y un empate en 22 partidos, en los que no ha conocido la derrota.

"Mis jugadores tienen permiso para soñar, siempre que hagan bien su trabajo en el momento que jugamos", dijo Jurgen Klopp. "No tengo ni idea si seremos alcanzados en la tabla. Es una cosa que no me importa ahora. Solo hay que pensar en el próximo partido de liga, contra Wolverhampton el jueves. No tengo suficiente espacio en mi cerebro para contemplar nada más", añadió.

Por su parte, el Wolves llega de vencer en condición de visita por 3-2 al Southampton con un tanto de Pedro Neto y otro doblete de Raúl Jiménez. Los dirigidos por Nuno Espírito se ubican en el puesto 7 con 34 puntos, junto al Manchester United y Tottenham, pero fuera la zona de Europa League por diferencia de goles.

Liverpool vs. Wolves EN VIVO ESPN 2: horario para ver partido por Premier League

El partido Liverpool vs. Wolves será transmitido vía ESPN, Sky HD, Telemundo y ESPN Play, según el país en el que te encuentres. A continuación, te compartimos los horarios:

- México: 2:00 p.m.

- Perú: 3:00 p.m.

- Ecuador: 3:00 p.m.

- Colombia: 3:00 p.m.

- Bolivia: 4:00 p.m.

- Venezuela: 4:00 p.m.

- Argentina: 5:00 p.m.

- Uruguay: 5:00 p.m.

- Chile: 5:00 p.m.

- Paraguay: 5:00 p.m.

- Brasil: 5:00 p.m.

- España: 9:00 p.m.

- Italia: 9:00 p.m.

- Perú: ESPN 2 EN VIVO

- Ecuador: ESPN 2 EN VIVO

- Colombia: ESPN 2 EN VIVO

- México: Sky Sports HD

- Argentina: ESPN 2 EN VIVO

- Uruguay: ESPN 2 EN VIVO

- Chile: ESPN 2 EN VIVO

- Paraguay: ESPN 2 EN VIVO

- Bolivia: ESPN 2 EN VIVO

- Venezuela: ESPN 2 EN VIVO

- España: DAZN