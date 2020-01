Prensa argentina recuerda las expulsiones de Carlos Zambrano con la selección peruana

Carlos Zambrano se encuentra en el ojo del continente luego de que sea señalado como posible refuerzo de Boca Juniors. En la actualidad, su fichaje al cuadro ‘xeneize’ es todo un hecho y solo falta el anuncio oficial. Algunos medios argentinos hicieron un repaso de la etapa del jugador con la selección peruana.

Los medios del país ‘albiceleste’ recordaron las expulsiones que ha tenido defensor nacional con la camiseta del equipo dirigido por Ricardo Gareca; sobre todo la que tuvo en la Copa América 2015 ante Chile. Asimismo, rememoraron cuando Liverpool lo quiso fichar tras su participación en dicho torneo continental.

Lo que más se le critica –los hinchas- al popular ‘káiser’ es la poca continuidad que ha acumulado el año pasado, ya que jugó solamente nueve minutos en el Dinamo Kiev desde su participación en la Copa América 2019, donde la ‘Rojiblanca’ quedó subcampeón del torneo tras caer ante Brasil.

Sin embargo, el nombre de Zambrano surgió en la agenda de Boca Juniors debido a que el mismo entrenador del seleccionado nacional lo recomendó y no tuvo nada que halagos para con el zaguero de 30 años. Hay que recordar que el ‘tigre’ también les habló sobre Paolo Guerrero y Renato Tapia.

En Infobae, sacaron una la luz una nota sobre la trayectoria del deportista peruano y retrataron el episodio de la Copa América donde Chile salió por primera vez campeón. “Iban 20 minutos de juego cuando rechazó un balón y conectó con su suela a la espalda de Charles Arangüiz”, se lee en la página del portal.

Luego recalcan que dicha expulsión fue crucial para Zambrano porque el combinado patrio perdió aquella vez y después de ello la prensa local lo criticó y acusó de indisciplina. Además, Gareca no lo volvió a convocar y se perdió las Eliminatorias y no disputó el Mundial de Rusia 2018. No fue hasta el 2019 donde regresó a la selección, exactamente a la Copa América de Brasil.