Universitario y Carabobo tuvieron un picante primer tiempo en el estadio CTE Cachamay por la ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2020, donde los dos clubes pudieron ponerse adelante en el marcador. Sin embargo, fue el equipo local quien abrió el marcador y sorprendió a los ‘cremas’ al inicio del complemento.

El entrenador Gregorio Pérez decidió mandar toda su artillería a la cancha y colocó a dos delanteros centros, Alexander Succar y Jonathan dos Santos. A falta de diez minutos para que finalice el encuentro apareció el atacante uruguayo para sacar un zurdazo y emparejar el marcador (1-1).

La jugada inició con una gran recuperación en el medio del campo de Jesús Barco, quien había entrado por Rafael Guarderas al final de la primera parte. Así se gestó el ataque ‘merengue’ y tras una serie de pases entre Alberto Quintero y Armando Alfageme, este último decidió mandar un pelotazo al área contraria.

Universitario vs. Carabobo: Gol de Jonathan Dos Santos

La pelota no fue muy potente y cayó en un futbolista rival, Luis Garcia, pero justamente el defensor no calculó bien y le regaló el esférico a Dos Santos, quien no desaprovechó la oportunidad y a pocos centímetros de la línea del área metió un zapatazo que se desvió en un jugador de Carabobo y entró al arco.

Universitario tuvo varias chances de igualar el marcador durante todo el encuentro, pero el portero Ángel Hernández estuvo formidable y atajó de todo; además, les faltó finura en el último toque y en el disparo a los atacante y volantes ‘cremas’. Incluso, el club peruano pudo llevarse una victoria en los instantes finales; al final no cambió nada y quedó 1-1.