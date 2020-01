[ESPN EN VIVO] PSG vs. Reims EN VIVO ONLINE por internet gratis. HOY chocan por la Copa de la Liga de Francia LIVE STREAMING, este miércoles 22 de enero, desde la 3:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Stade Auguste Delaune.

Para ver todo el fútbol en vivo gratis por internet como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

El entrenador del PSG, Thomas Tuchel, anunció este martes las ausencias por lesión de Juan Bernat y Thilo Kehrer, en el desplazamiento del miércoles a Reims, en semifinales de la Copa de la Liga, mientras que Edinson Cavani, que sigue con molestias en el pubis, es duda.

“Cavani no se entrenó (el lunes) con el grupo, solo lo hizo de forma individual. Corremos el riesgo de que el plazo sea demasiado justo”, declaró el entrenador del PSG en la rueda de prensa de antes del partido.

“Está un poco lesionado y no se siente bien a nivel del pubis. No se le pueden dar minutos (de juego) en las copas con partidos cada tres días. Eso no ayudaría”, añadió el director técnico del PSG.

Cavani, máximo goleador de la historia del PSG (198 tantos), deberá todavía ser paciente antes de poder alcanzar la barrera de las 200 dianas con la camiseta del equipo parisino, que podría, por otra parte, dejar en el mercado de invierno en Europa.

PSG vs Reims EN VIVO: horarios para ver la Copa de la Liga

El partido entre PSG vs Reims EN VIVO ONLINE por la Copa de la Liga será este miércoles 21 de enero desde los siguientes horarios:

- PSG vs Reims EN VIVO en México: 2:00 p.m.

- PSG vs Reims EN VIVO en Perú: 3:00 p.m.

- PSG vs Reims EN VIVO en Colombia: 3:00 p.m.

- PSG vs Reims EN VIVO en Ecuador: 3:00 p.m.

- PSG vs Reims EN VIVO en Bolivia: 4:00 p.m.

- PSG vs Reims EN VIVO en Venezuela: 4:00 p.m.

- PSG vs Reims EN VIVO en Argentina: 5:00 p.m.

- PSG vs Reims EN VIVO en Brasil: 5:00 p.m.

- PSG vs Reims EN VIVO en Chile: 5:00 p.m.

- PSG vs Reims EN VIVO en Paraguay: 5:00 p.m.

- PSG vs Reims EN VIVO en Uruguay: 5:00 p.m.

- PSG vs Reims EN VIVO en España: 9:00 p.m.

PSG vs. Reims EN VIVO: canales del partido por la Copa de la Liga de Francia

ESPN será el canal que transmitirá el PSG vs. Reims EN VIVO. Si no estás en el Perú, puedes consultar la guía de canales para saber qué señal sintonizar en tu televisor. En caso no tengas acceso a uno, puedes seguir este encuentro a través de la señal que La República Deportes pondrá a tu disposición GRATIS por Internet.

Argentina - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil - DAZN

Chile - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia - ESPN Play Sur

Costa Rica - ESPN Norte, ESPN Play Norte

República Dominicana - ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador - ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

México - ESPN Play Norte

Paraguay - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Uruguay - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela - ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Estados Unidos - beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS