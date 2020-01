Paraguay vs. Bolivia Sub 23 se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por DirecTV HOY desde el Estadio Hernán Ramíerez Villegas a las 8:00 p. m, en el horario paraguayo y a las 7:00 p. m. en Bolivia en la fecha 2 del Grupo B del Preolímpico Sub 23. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del partido vía La República Deportes.

Una motivada selección sub'23 de Bolivia, dirigida por el venezolano César Farías, buscará el miércoles debutar con un triunfo en el Preolímpico de fútbol ante Paraguay, que cayó 1-0 con Uruguay y necesita ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificar a la fase final.

La Verdecita, que aspira a clasificar a sus primeros Juegos Olímpicos, llegó a Colombia desde hace más de 10 días y allí culminó su preparación con un amistoso el 12 de enero en el que venció 0-1 a la selección cafetera en Barranquilla con un tanto del centrocampista Moisés Villarroel, del Jorge Wilstermann.

El equipo boliviano, concentrado en la ciudad de Armenia, ha trabajado estos días su salida, las triangulaciones y las reanudaciones pensando en la Albirroja.

Para el portero Rubén Cordano, que se apunta como titular en el once de Farías, "han sido días muy ajetreados, con poco tiempo de descanso, estamos una semana aquí y ansiosos por el debut".

"Hemos ido de menos a más, primero jugamos con Chile, luego ante Colombia, pudimos ganar, esperemos que en el torneo estemos así", dijo el guardameta del Blooming.

Entre tanto, Paraguay entrenó ayer pensando en pasar la página del partido perdido con Uruguay, por lo cual los futbolistas que jugaron el domingo realizaron trabajos regenerativos y trotes livianos, mientras que los que no fueron inicialistas realizaron trabajos físicos y fútbol en espacios reducidos

El equipo, que se entrena en el Complejo Fútbol Center de Armenia, contará con todos sus jugadores para este partido, entre los que sobresalen Erick López y Hugo Fernández, que pertenecen al equipo tetracampeón del Olimpia.

El cierre de la segunda jornada del Grupo B estará a cargo de Brasil y Uruguay, donde el juvenil Reinier puede jugar su primer partido tras haber fichado con el Real Madrid.

La llegada de Reinier se une a la producida en años precedentes de otras jóvenes promesas del fútbol brasileño como Vinicius Júnior y Rodrygo Goes, que no fueron cedidos por el Real Madrid para el campeonato de Colombia.

Se espera que la Canarinha, dirigida por André Jardine, tendrá que mejorar la imagen que dejó en el segundo tiempo contra Perú, en el que se regaló y estuvo a punto de ceder la victoria si no hubiese sido por la falta de puntería de sus rivales y por las atajadas de Iván.

"Somos conscientes de cuanto tenemos que mejorar. Tuvimos algunos éxitos en la construcción, avances correctos, muy buena ocupación del espacio (...) Si hubiésemos sido más efectivos, ciertamente habríamos matado el juego en el primer tiempo", dijo Jardine tras el encuentro.

Es probable que el estratega de Brasil repita el tridente ofensivo que jugó con Perú, conformado por Paulinho, que anotó el tanto del triunfo; Antony, de destacada actuación, y Yuri Alberto.

La Celeste, entre tanto, trabajó en dos grupos ayer de cara a este partido: los titulares contra Paraguay realizaron tareas regenerativas, que complementaron en las piscinas del hotel donde se quedan, mientras que el resto de jugadores trabajaron con pelota, ensayaron remates a distancia e hicieron fútbol en espacios reducidos.

"Ganamos con un resultado ajustado, pero nos vamos contentos porque estamos en pleno torneo, ganando en cuanto al funcionamiento del equipo", aseveró.

Paraguay Sub 23 vs. Bolivia EN VIVO: horario para ver el Preolímpico

El partido entre las selecciones sudamericana de Paraguay vs. Bolivia Sub 23 inicia a las 6:00 p.m. en Perú, 7:00 p.m. en Bolivia y a las 8:00 p.m. (Paraguay). A continuación, podrás revisar la lista completa de horarios para no perderte este encuentro.

- México: 5:00 pm

- Perú: 6:00 pm

- Colombia: 6:00 pm

- Ecuador: 6:00 pm

- Bolivia: 7:00 pm

- Venezuela: 7:00 pm

- Argentina: 8:00 pm

- Brasil: 8:00 pm

- Chile: 8:00 pm

- Paraguay: 8:00 pm

- Uruguay: 8:00 pm

- España: 12:00 am del 23 de enero

Paraguay vs. Bolivia sub-23 EN VIVO: Canal para ver el partido por el Preolímpico

Los canales que se encargan de televisar el partido de Paraguay vs. Bolivia sub-23 es DIRECTV.

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú

- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Chile: DIRECTV Sports Chile, Canal 13 EN VIVO, DIRECTV Play Deportes

- Uruguay: Vera TV EN VIVO, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

- Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

- Paraguay: DIRECTV Play Deporte, Tigo Sports EN VIVO

Paraguay vs. Bolivia sub-23 EN VIVO: ¿Cómo ver la transmisión ONLINE?

Los canales encargados de la transmisión ONLINE GRATIS del Paraguay vs. Bolivia por el Preolímpico 2020. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de La República Deportes.