Christian Ramos, refuerzo de César Vallejo, se pronunció este martes sobre su salida de Universitario de Deportes. El entrenador Gregorio Pérez quería contar con ‘La Sombra’ para la temporada 2020, sin embargo, no llegó a un acuerdo con la directiva crema y aceptó la propuesta del cuadro de Trujillo.

La principal razón fue que el propio José ‘Chemo’ del Solar, DT del conjunto poeta, se contactó con Christian Ramos para comentarle que estaba armando un equipo para pelear el torneo y, tras no acordar una opción de renovación con la ‘U’, terminó fichando por la César Vallejo.

“Me llamó Chemo, me dijo que quería contar conmigo y le dije que me esperara un poco ya que estaba esperando la palabra de Universitario. No llegué a un acuerdo y me sedujo la propuesta de que él quería contar conmigo para el equipo que estaba armando para pelear el título.

Christian Ramos contó que se sintió cómodo defendiendo los colores de Universitario pese a no haber jugado todos los partidos desde su llegada a mediados del 2019. Además, confesó que se quedó con las ganas de jugar al lado de Alberto Rodríguez, quien terminó fichando por Alianza Lima.

“Obviamente uno quiere jugar todos los partidos, pero también yo llegué cuando el equipo ya estaba formado. Me sentía muy bien en la U, los hinchas me trataban bien y me gustó el paso por la ‘U’”, dijo Ramos. “Se iba a dar, pero Alberto se cargó un poco y querían cuidarlo. Me quedo con el grupo que fue muy unido y peleó hasta el final”, concluyó.