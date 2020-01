Algunos piensan que este es el inicio de la lucha por el crecimiento del fútbol femenino, sin embargo, el entrenador de la selección peruana, Doriva Bueno, empezó con su misión desde octubre del 2018, enfocado y firme en un camino largo en el que espera mejorar el nivel, y ahora piensa en el futuro con la idea de consolidar una base juvenil.

PUEDES VER FC Juárez: nueva promesa del fútbol femenino de México es fichada por los Bravos

¿Cómo ampliar el universo de jugadoras teniendo en cuenta que el fútbol femenino no es profesional en Perú?

Yo pienso que cuando se trata de selección tenemos que pensar a nivel nacional. Lima, por ser más grande, tiene más competencia, pero en el interior también la hay. Nosotros visitamos tres provincias (Loreto, Chiclayo y Tumbes), hemos visto chicas jóvenes con potencial para jugar en un periodo corto en la selección, pero no es todo, el objetivo de este año es visitar más ciudades.

¿Cómo encontró a la selección peruana y cómo está ahora?

Cuando yo llegué a Perú (octubre del 2018) había mucha diferencia con el torneo desde la forma estructural. La final que se jugó en el Estadio Nacional fue iniciativa de la Federación, lo que demuestra que hay mucho interés en que el fútbol femenino crezca. Nos gustaría que el crecimiento sea más rápido, pero va a tomar un proceso. Pero lo que vi en esos dos años es mucha diferencia estructural con conceptos de juegos, sabiendo atacar y defender, transiciones ofensivas y defensivas. Estamos en el camino correcto.

¿Qué falta para profesionalizar el fútbol femenino?

Es importante que los clubes miren a las chicas como una posibilidad seria, la FIFA va a invertir este 2020 el doble de lo que fue el 2019 y frente a esto es importante que las chicas tengan más horas de prácticas, se comportan como atletas.

Ante eso, ¿cuáles son las medidas que tomará la FPF?

No hay una competencia oficial en el país, pero hay cuatro o cinco amistosos que estamos programando para este año y lo importante es que las chicas crezcan. Se tienen que preparar para lo que viene. Ellas no pueden seguir jugando fútbol pensando que van a disputar una Copa Perú o un campeonato a nivel nacional, ellas tienen que buscar algo más grande, disputar un Sudamericano, Sub-20, Sub-17, pensar en un cupo para el Mundial. Ellas tienen que saber que tienen capacidades.

PUEDES VER Deyna Castellanos y su primer día en el Atlético de Madrid [FOTOS]

¿Hay posibilidades para que se exporten más jugadoras?

Por los contactos que tengo cuando trabajé en Brasil, me pidieron referencias de buenas jugadoras. Lamentablemente ellas no tenían material, videos, etc., entonces he pedido que las chicas tengan la visión de salir. Eso sería muy bueno para ellas y para la selección.

¿El plan es de mediano o largo plazo?

Yo no sé cuánto tiempo estaré acá, pero tengo que dejar registro acá, un material importante de los entrenamientos que grabamos para que la otra persona que venga sepa todo sobre estas chicas. Este año la selección mayor tendrá siete convocatorias a partir del mes de abril, una vez por mes. Vamos a programar amistosos y esa selección se mantendrá entrenando de una manera organizada para que no choque con las fechas de la competencia que se va a iniciar ya.

¿Y cuál es el plan con las menores?

Antes de los Panamericanos nosotros tuvimos una convocatoria de observación con chicas sub-20 para conocerlas y buscar a las que tienen más cualidades en provincia. Después, empezamos con un ciclo de entrenamiento que no será interrumpido (como en sus clubes). El proyecto es a largo plazo para que las chicas luego puedan integrar la selección mayor. Tenemos programado viajar a Brasil el 25 de este mes para tener dos amistosos con ellos.

¿Cómo será el trabajo pensando en el Sudamericano?

En febrero haremos la convocatoria. Falta la fecha que nos establezca la Conmebol para saber la data y hacer la lista definitiva en la que están chicas de provincia y de Estados Unidos porque también tenemos chicas allá (que recogimos el 2018) y a partir del 17 de febrero con todo el plantel vamos a entrenar todos los días y cuando sea necesario a doble turno.

¿Cuál es su objetivo?

Mi aspiración es llevar a la selección a un Mundial, no es un sueño imposible. Lo que pasa es que tenemos que trabajar bien y eso estamos haciendo, nos estamos organizando cada vez mejor y la federación nos está dando más apoyo.

Las cifras

El 2018 llegó el técnico brasileño para asumir las riendas de la selección peruana.

17 de febrero empezará a entrenar la selección Sub 20.

2 amistosos con Brasil tendrá nuestra selección.