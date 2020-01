Chile vs. Venezuela Sub 23 EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan HOY por la jornada 2 del Grupo A del Preolímpico Tokio 2020 desde las 6:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

La selección chilena sub 23 llega motivado por la goleada de 3-0 que consiguió en la primera jornada contra Ecuador con goles de Jackson Porozo en propia puerta, Camilo Moya e Iván Morales. Se prevé que el seleccionador sub'23, el colombiano Bernardo Redín, no haga muchas modificaciones con respecto al equipo que se impuso en el partido inaugural del torneo.

El delantero Iván Morales aseguró que Chile está "supercontenta" por haber goleado 0-3 a Ecuador pero que su próxima meta es derrotar a Venezuela, del que dicen no se puede considerar un rival fácil en el Preolímpico de Colombia.

"La selección está supercontenta por haber ganado el primer partido pero en estos campeonatos cada partido te enseña algo nuevo y ahora estamos concentrados en lo que viene que es Venezuela un equipo 'supercomplicado'", dijo a periodistas Morales, autor del último gol de Chile contra Ecuador.

Por su parte, Venezuela debutará en el Preolímpico de Colombia contra la selección chilena, con la presencia del extremo Yeferson Soteldo, una de las principales figuras del Santos brasileño en 2019.

El habilidoso futbolista de 22 años entró en la convocatoria de Amleto Bonacorso, extécnico del Estudiantes de Mérida y del Managua nicaragüense, en reemplazo del lesionado centrocampista Brayan Palmezano, quien sufrió un desgarro grado 1 en uno de sus aductores, y podrá ser de la partida.

Venezuela tiene en sus filas a jugadores experimentados como el goleador Jan Hurtado, del Boca Juniors; el portero Joel Graterol, que pasó del Zamora al América de Cali, y el zaguero Williams Velázquez, que milita en el equipo japonés JEF United Ichihara Chiba, cedido por el Watford inglés.

Con información de EFE.

Chile vs Venezuela Sub 23 EN VIVO: horario para ver el Preolímpico

El partido entre las selecciones sudamericana de Chile vs. Venezuela Sub 23 inicia a las 6:00 p.m. en Perú, 7:00 p.m. en Venezuela y a las 8:00 p.m. en Chile. A continuación, podrás revisar la lista completa de horarios para no perderte este encuentro.

- México: 5:00 pm

- Perú: 6:00 pm

- Colombia: 6:00 pm

- Ecuador: 6:00 pm

- Bolivia: 7:00 pm

- Venezuela: 7:00 pm

- Argentina: 8:00 pm

- Brasil: 8:00 pm

- Chile: 8:00 pm

- Paraguay: 8:00 pm

- Uruguay: 8:00 pm

- España: 12:00 am del 20 de enero

Chile vs Venezuela Sub 23 EN VIVO: Canal para ver el partido por el Preolímpico

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Perú

- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Chile: DIRECTV Sports Chile, Canal 13, DIRECTV Play Deportes

- Uruguay: Vera TV EN VIVO, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

- Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

- Paraguay: DIRECTV Play Deporte, Tigo Sports EN VIVO