Colombia vs. Ecuador Sub 23 EN VIVO | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 2 del Preolímpico Bogotá 2020 este martes 21 de enero desde las 8:30 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de Win Sports y DirecTV Sports. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

Colombia vs. Ecuador Sub 23 horario

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 en Argentina: 10:30 pm

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 en Colombia: 8:30 pm

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 en Perú: 8:30 pm

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 en Ecuador: 8:30 pm

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 en Brasil: 10:30 pm

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 en Chile: 10:30 pm

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 en México: 7:30 pm

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 en Estados Unidos, Washington, District of Columbia: 8:30 pm

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 en Paraguay: 10:30 pm

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 en Bolivia: 9:30 pm

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 en Venezuela: 9:30 pm

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 en Uruguay: 10:30 pm

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 en Italia: 2:30 am (madrugada del miércoles)

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 en España: 2:30 am (madrugada del miércoles)

Colombia vs. Ecuador Sub 23: ¿En qué canal de Ecuador pasarán el partido?

En territorio ecuatoriano el partido por el Preolímpico Sub 23 Bogotá 2020 será transmitido por los siguientes canales:

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 vía Teleamazonas

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 vía DirecTV

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 vía Canal de Fútbol

Colombia vs. Ecuador Sub 23: ¿En qué canal de ColombiaEcuador pasarán el partido?

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 vía DirecTV Sports

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 vía Win Sports

- Colombia vs. Ecuador Sub 23 vía Caracol TV

Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Ecuador Sub 23

Para seguir el partido Colombia vs. Ecuador Sub 23 por la segunda fecha del Preolímpico Bogotá 2020 deberás engancharte a los siguientes canales según el país en el que te encuentres.

Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Aruba DIRECTV Sports Caribbean

Bahamas DIRECTV Sports Caribbean

Barbados DIRECTV Sports Caribbean

Brasil SporTV 2

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia DIRECTV Sports Colombia, Win Sports, DIRECTV Play Deportes, Caracol TV, Win Sports+

Curacao DIRECTV Sports Caribbean

Ecuador Teleamazonas, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador, Canal del Futbol

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

Trinidad y Tobago DIRECTV Sports Caribbean

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Colombia Sub 23 HOY

La selección de Colombia Sub 23 mide fuerzas este martes 21 enero ante el combinado ecuatoriano. El recinto donde se disputará este encuentro por el Preolímpico Bogotá 2020 será el estadio Armenia.