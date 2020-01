¡Confirmado! ‘Chicharito’ Hernandez es nuevo jugador de LA Galaxy

La novela tuvo un final feliz. Javier ‘Chicharito’ Hernandez se convirtió esta mañana en el nuevo jugador de Los Angeles Galaxy.

Los rumores de un posible paso del '9′ de la selección mexicana a la MLS no habían hecho más que crecer en el último mes, pues el equipo blanco buscaba un nuevo goleador tras la salida de Zlatan Ibrahimovic al AC Milán la temporada pasada.

A su llegada, ‘Chicharito’ se puso la camiseta de su nuevo club y concedió una entrevista al diario LA Times, en donde confirmó su ilusión por jugar en la MLS. “Fue el momento preciso, la oportunidad precisa. Jonathan (dos Santos) me dijo que la liga está subestimada. Realmente creo que no vienes a retirarte aquí” destacó el delantero de 31 años.

Además, el también máximo goleador del ‘tri’ con 52 goles, deslizó que su llegada a la MLS se da en una búsqueda de continuidad. “La gente dirá que vine porque no pude hacerlo en Europa. En el futbol hay cosas que no están en tus manos, las dos temporadas pasadas los entrenadores decidieron confiar en otros jugadores. Aquí, el entrenador me ha dicho que quiere darme toda la confianza, por eso tomé esta oportunidad” reveló.

Como se recuerda, ‘Chicharito’ debutó en 2006 con camiseta de las Chivas de Guadalajara. Tras varias temporadas, partió al Manchester United, donde anotaría 59 goles en 157 encuentros.

Su gran capacidad le abrió las puertas del Real Madrid, donde solo anotaría 9 goles en 33 encuentros, saliendo al año siguiente con dirección al Bayer Leverkusen, club del que se volvería referente y en dos temporadas anotó casi 40 goles en 76 partidos.

Tras esto, empezaría un descenso en el delantero, que pasaría al West Ham (17 goles en 63 partidos) y Sevilla (cuatro partidos y dos goles) sin mucho éxito.

Ahora, espera reverdecer su carrera en uno de los equipos más importantes de la MLS.