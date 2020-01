Alianza Lima llegó a tres finales consecutivas de la Liga 1 al mando de Pablo Bengoechea. Sin embargo, solo pudo campeonar en una. La mayoría de hinchas culparon el estilo de juego que impuso, menos Juan Carlos Oblitas, quien elogió, además, su solidez.

La mayoría de críticas tenían como denominador común al “exceso de pelotazo”, supuesto estilo uruguayo que Pablo Bengoechea usaba como recurso antes de articular la timba y la buena definición que caracterizan a Alianza Lima.

El director deportivo de la Federación deportiva, Juan Carlos Oblitas, fue invitado a una entrevista en el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes y una de las disertaciones tuvo que ver con el caso del DT charrúa.

“A mí me gusta Pablo Bengoechea, porque es auténtico. No nos huev... Lo demás queda a gusto de cada uno. Si no te gusta Alianza Lima, cambias de canal”, dijo Juan Carlos Oblitas como tácita carta de invitación a los detractores de Bengoechea.

Respecto a las indisciplinas fue sin medias tintas.“Se está polemizando mucho de eso. También aplaudo a Bengoechea porque ha tomado decisiones. No está Hansell, Quevedo. Kevin es un chico que no está y debemos recuperar”, aseguró.

Y sentenció, volviendo al caso de Pablo Bengoechea, diciendo que “la polémica sobre el estilo de juego se da porque es Alianza Lima. Si él dirigiera a cualquier otro equipo, nadie diría nada”.