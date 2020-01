la selección peruana sub 23 dirigida por Nolberto Solano hizo su debut en el Preolímpico de Colombia con una derrota por 1-0 ante Brasil, un resultado que no era difícil de predecir dados los más recientes antecedentes. Lo preocupante va por otro lado, la falta de propuesta y la poca efectividad.

No había que ser adivino para saber que enfrentar a Brasil nos auguraba poca posesión y que la mayor parte del trámite se juegue en campo propio. Sin embargo, era evidente una falta de unificación en el pensamiento al momento de trasladar el balón en las pocas ocasiones que podíamos salir con juego. La excesiva tendencia de rifar el balón hacia adelante sin siquiera intentar hilvanar dos o tres pases, hablan de una confusión en la propuesta inicial. Perú intenta llegar pero no sabe cómo.

PUEDES VER Selección peruana sub-23: el desafío olímpico

Esto no es nuevo, es un defecto que se ha visto desde los partidos amistosos. Las individualidades siempre primaron a que las opciones de gol lleguen a partir de un sistema. La ausencia de Quevedo y Távara debilitó al equipo, pero nadie puede negar las condiciones de Pacheco, Celi y Olivares, aunque les faltó esta vez mejor puntería y más constancia durante los 90 minutos.

El segundo tema es tan alarmante como el primero. En el segundo tiempo, Brasil bajó las revoluciones sin renunciar al ataque, dándole a Perú la opción de encontrar una defensa menos atenta en los contragolpes. No fueron pocas las aproximaciones que vieron a Olivares cabecear lejos del pórtico, o a Pacheco mandarla lejos cuando tenía opciones de pase o a una defectuosa jugada combinativa con superioridad numérica que arruinó lo que podía haber sido el empate. No se decidió bien en momentos puntuales.

PUEDES VER Marcos López es considerado la ‘joya’ de Perú en el Preolímpico

En este tipo de partidos, cada opción es clave y pese a que este grupo de jugadores ya tiene experiencia en primera, no hubo la jerarquía para la resolución. Son dos taras que van de la mano, una se alimenta de la otra y se resuelve con trabajo, algo que no solo atañe a este comando técnico sino también a los procesos precompetencias y de formación. No todo es negativo, talento hay, pero parece que hasta en fútbol, “somos un mendigo en un banco de oro”.