La tenista peruana Dana Guzmán, de 16 años se consagró este último fin de semana doblemente campeona, tanto en la modalidad de dobles como en individuales, en el Mundial Juvenil de Tenis de Barranquilla, Colombia.

Con esfuerzo y trabajo se puede conseguir los objetivos y la joven tenista nacional consiguió un logro que no se veía desde 1983.

A primera hora, la talentosa tenista piurana se las arregló para lograr el primer lugar en dobles femenino del J1 Barranquilla, también denominada Copa Barranquilla, certamen válido por el Tour Mundial Junior ITF. Aquí, Guzmán hizo equipo con la tenista venezolana Sofía Cabezas y superó a la dula belga conformada por Tilwith Di Girolami y Amelie Van Impe por 6/3 y 7/6 (7-2).

Dana quería demostrar todo su potencial, puesto que luego de su formidable actuación en los dobles, nuestras compatriota se lució para llevarse la corona en la modalidad individual (singles) de la Copa Barranquilla, al vencer a la tenista norteamericana Hina Inoue por 7-6 y 6-3.

“Me alegra haber sacado el triunfo tanto en sencillos como en dobles (…) Fue una semana muy intensa y aunque ayer me sentía bastante fuerte, hoy después del encuentro ya estoy sintiendo el cansancio”, indicó nuestra compatriota para EFE.

La tenista peruana demostró un juego agresivo y rápido.

Al ser preguntada sobre la manera como enfrentó la potencia en el servicio de su oponente, Guzmán indicó que “lo más importante fue haber mantenido la calma en momentos críticos como los del primer set en el que durante el tie break estuve 3-0 por debajo”.

El público, que asistió a la cancha principal del Parque de Raquetas, apoyó en todo el juego a la tenista peruana y ella supo agradecerlo con sus palabras.

“El público me estuvo apoyando bastante y me sentí muy cómoda aquí. Gracias a todos los ayudantes y a todas las personas que hicieron esto posible. Ahora me iré a Cuenca para seguir con la gira de torneos grado 1 del verano”, concluyó la tenista.