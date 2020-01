Chelsea vs. Arsenal EN VIVO: hora y canal del duelo por la Premier League

Chelsea vs. Arsenal se enfrentan EN VIVO por la Premier League, desde el estadio Stamford Bridge a las 3:15 p. m. (hora peruana) EN DIRECTO ONLINE por ESPN. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del compromiso vía La República Deportes.

Mikel Arteta cree aún posible la clasificación del Arsenal para la próxima Liga de Campeones, pero para mantener las esperanzas los Gunners deberán derrotar al Chelsea, un rival directo, en el choque estrella de la 24ª jornada de la Premier League.

“Es muy importante para nosotros ganar este partido para poder luchar” por una plaza en la Champions, declaró el entrenador español del Arsenal en la conferencia de prensa este lunes previo al duelo contra el Chelsea.

“Quedan cuatro meses de competición y pueden pasar muchas cosas. Habrá muchos partidos entre equipos de lo alto de la tabla, creo que puede haber cambios”, añadió el técnico del Arsenal.

Los Gunners ocupan actualmente la 10ª plaza del campeonato con 29 puntos, es decir, a 10 del Chelsea, que es cuarto, la última posición clasificatoria para la Champions, por lo que las posibilidades reales para el Arsenal parecen ahora una quimera, sobre todo por la gran cantidad de puntos que han perdido en las últimas semanas.

Desde la llegada al banquillo del exadjunto de Pep Guardiola en el Manchester City, justo antes de Navidad, el Arsenal se ha puesto por delante en el marcador en los últimos cinco partidos, pero sólo se ha acabado imponiéndose en dos de ellos, mientras que empató otros dos y perdió uno, precisamente contra el Chelsea en partido correspondiente a la primera vuelta (2-1).

“Los partidos jugados en casa podrían haber marcado una gran diferencia y estuvimos realmente cerca (de la victoria). Mañana (martes), tenemos que ganar ante el Chelsea”, insistió Arteta.

Con sólo 6 puntos en las últimas 5 jornadas, el balance de Arteta al frente de los Gunners no parece mejor que el de su antecesor en el cargo, el sueco Freddie Ljungberg, que logró 4 puntos en 4 partidos cuando ocupó el cargo de forma interina, sustituyendo al español Unai Emery. No obstante, la impresión del Arsenal de Arteta es que es un equipo mucho más coherente que el de Emery.

Sumar los tres puntos en Stamford Bridge sería una operación muy interesante para el Arsenal, teniendo en cuenta que sus próximos rivales (Bournemouth, Burnley y Newcastle) ocupan la segunda parte de la tabla clasificatoria.

Chelsea vs. Arsenal EN VIVO: canales del partido de la Premier League:

Si deseas seguir todos los pormenores del Chelsea vs. Arsenal por la Premier League EN VIVO, podrás recurrir a los siguientes canales de TV de acuerdo a tu ubicación.

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

- Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

- Ecuador: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

- Internacional: Chelsea TV Online, TalkSport Radio World, LFCTV GO

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- España: DAZN Spain

- Estados Unidos: SiriusXM FC, Telemundo, NBCSports.com, NBC Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSN

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El duelo por una fecha más de la Premier League, se juega a partir de las 3:15 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Revisa la lista de horarios por país.

- Chelsea vs. Arsenal en Perú: 3:15 pm

- Chelsea vs. Arsenal en Ecuador: 3:15 pm

- Chelsea vs. Arsenal en Colombia: 3:15 pm

- Chelsea vs. Arsenal en México: 2:15 pm.

- Chelsea vs. Arsenal en Argentina: 5:15 pm

- Chelsea vs. Arsenal en Uruguay: 5:15 pm

- Chelsea vs. Arsenal en Chile: 5:15 pm

- Chelsea vs. Arsenal en Paraguay: 5:15 pm

- Chelsea vs. Arsenal en Bolivia: 4:15 pm

- Chelsea vs. Arsenal en Venezuela: 4:15 pm

- Chelsea vs. Arsenal en Brasil: 5:15 p.m.

- Chelsea vs. Arsenal en España: 10:15 p.m.

- Chelsea vs. Arsenal en Italia: 10:15 p.m.