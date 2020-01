Plasmar 95 años de una rica historia en un solo espectáculo es algo complicado, a una enciclopedia le faltarían páginas para representar lo que Universitario de Deportes significa para el fútbol nacional. Sin embargo, el preludio que acompañó a la presentación del plantel 2020, lo consiguió con creces.

Mientras los hechos más representativos de la historia ‘crema’ se estampaban en el gramado del Estadio Monumental, el rugido de más de 50 mil personas completaba un ambiente pocas veces visto en nuestro fútbol. Es uno de esos acontecimientos que se vive una sola vez al año, aquel en el que el más campeón se presenta ante su gente para renovar aquella ilusión que los acompaña al comienzo de cada temporada. Una sana costumbre que año a año crece en magnitud.

Pero la fiesta del pueblo ‘merengue’ no inició con el desfile de figuras que defenderán sus colores este año. Las celebraciones empezaron horas antes, en las explanadas del estadio. Niños y grandes disfrutaban de un encuentro con esa familia que no conocían pero que siempre los tuvo unidos por la misma pasión, las casaquillas cremas se amontonaban alrededor de las figuras históricas que no dudaban en dejar sus rúbricas a manera de recuerdo invaluable.

El momento esperado llegó, cuando uno a uno, los jugadores ingresaban al campo de juego con los brazos en alto para saludar a las tribunas, firmando un tácito pacto de entrega y garra, cualidades que deberán demostrar cada vez que porten esa sagrada letra en el pecho.

Fueron más de una veintena de guerreros estudiantiles los que se presentaron en sociedad, pero la mitad del país tiene sus favoritos. Aldo Corzo y José Carvallo fueron de los más ovacionados, ambos de jerarquía mundialista, responden al cariño de la hinchada con la carga de llevar la cinta de capitán en alternantes oportunidades. Alejandro Hohberg recibió un cántico especial, algo inimaginable hace poco más de un año, pero así es cuando te ganas el cariño a base de sacrificio. Tampoco pasó desapercibida la mezcla de nerviosismo y responsabilidad en las miradas de Urruti y Dos Santos, ayer supieron a ciencia cierta que habían llegado a un grande.

El resultado del partido fue lo de menos. Gregorio Pérez, con la pausa que lo caracteriza, había advertido que la exigencia futbolística estaba enfocada en el debut copero. Los cambios terminaron por disolver el juego superior que la ‘U’ mostró en el primer tiempo. No obstante, la derrota por 1-0 no altera lo que fue una velada de afirmación del amor fraternal que desde 1924 comparte medio Perú. La resaca continuará hasta el martes, día en que Puerto Ordaz será testigo del esperado regreso.