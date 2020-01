Sporting Cristal realiza la Tarde Celeste ante Independiente del Valle. La hinchada celeste no se cansó de aplaudir a Carlos Lobatón, quien se retiró en el 2019 vistiendo la camiseta del conjunto rimense.

Sporting Cristal planea mejorar lo realizado en el 2020. El conjunto rimense piensa en lograr una buena Copa Libertadores y salir campeón de la Liga 1 una vez más. Aunque esta vez tendrá como gran ausente a Carlos Lobatón, el último ídolo celeste.

“Soy el encargado de las situaciones internas y externas de los equipos. Veo los temas de pasajes, hoteles, exámenes médicos, etc. Además, hay que estar en contacto con la FPF para ver el tema de los reglamentos”. señaló hace algunos días Carlos Lobatón para Gol Perú.

“El club tiene un bonito proyecto. Espero absorber al máximo todo lo que está pasando. La gente del club me está apoyando al máximo”, añadió el ídolo de Sporting Cristal.

“Ahora no me seduce mucho porque soy renegón. Pero, quizá en el camino me entra el ‘bichito’. Voy a hacer los cursos para técnico porque es necesario para ser gerente”, comentó Carlos Lobatón.

“Es un jugador importante, espero que aporte esa calidad que tiene y que necesitamos”, sostuvo el exjugador de Sporting Cristal.