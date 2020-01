Sporting Cristal vs. Independiente del Valle EN VIVO ONLINE | Ver GRATIS la Tarde Celeste | Sporting Cristal presenta su plantel para la temporada 2020 este domingo 19 de enero, desde las 4:00 p.m., en duelo que será transmitido por la señal de Gol Perú.

La República Deportes te traerá el minuto a minuto de este duelo amistoso para que no te pierdas las mejores jugadas, los goles y el marcador del encuentro, así como el resumen al finalizar este partido.

Sporting Cristal vs. Independiente del Valle EN VIVO: antesala de la Tarde Celeste

Un mejor año. Eso es lo que tiene planeado Sporting Cristal para esta temporada, para lo cual espera prepararse de la forma más exigente con miras a los desafíos que le plantea el 2020: la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores y la consecución de su campeonato número 20 en el fútbol peruano.

En la última edición de la Liga 1, Cristal llegó hasta las semifinales del torneo, instancia en la que fue eliminado por Alianza Lima. Pese a terminar con el mejor puntaje acumulado del año, su ausencia en la final dispuso que participe en la segunda fase del máximo torneo de clubes del continente, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Barcelona de Ecuador y Progreso de Uruguay.

En ese sentido, su partido de este domingo contra Independiente del Valle será un buen termómetro para evaluar cómo llega el equipo rimense con sus nuevas contrataciones. Los ecuatorianos son los últimos campeones de la Copa Sudamericana, certamen que ganaron tras dejar en el camino a varios equipos históricos como Independiente de Argentina o Corinthians de Brasil.

Los bajopontinos vienen con varias bajas respecto a su plantel de los últimos años: Carlos Lobatón, su máximo referente, dejó La Florida tras quince años. Junto a él, otros jugadores como Jair Céspedes, Edinson Chávez, Cristian Palacios, Patricio Arce y Fernando Pacheco.

Con el fin de suplir estas ausencias, los cerveceros han apostado por sangre joven para la renovación: Washington Corozo, de 21 años, Carlos Cabello, de 22 y Junior Huerto, de 20, son los fichajes para esta campaña. Además, se aseguraron el préstamo de Ray Sandoval para sumar una opción al ataque durante el primer semestre del año.

Sporting Cristal vs. Independiente del Valle EN VIVO: ¿Cuánto cuestan las entradas para la Tarde Celeste?

Estos son los precios que habilitó el club rimense para la presentación de su equipo este domingo 19 de enero en el estadio Alberto Gallardo.

- Popular: 20 soles

- Oriente: 40 soles

- Occidente: 70 soles

Sporting Cristal vs. Independiente del Valle EN VIVO: ¿Dónde ver la Tarde Celeste EN VIVO?

El partido Sporting Crsital vs. Independiente del Valle EN VIVO será transmitido por Gol Perú, canal 14 y 714 en HD de Movistar TV para todo el territorio peruano. Si no tienes acceso a un televisor puedes engancharte a la transmisión que realizará La República Deportes para no perderte el minuto a minuto de la presentación del cuadro celeste.

Sporting Cristal vs. Independiente del Valle EN VIVO: ¿A qué hora juegan por la Tarde Celeste?

Sporting Cristal vs Independiente del Valle en México: 3:00 p.m.

Sporting Cristal vs Independiente del Valle en Perú: 4:00 p.m.

Sporting Cristal vs Independiente del Valle en Colombia: 4:00 p.m.

Sporting Cristal vs Independiente del Valle en Ecuador: 4:00 p.m.

Sporting Cristal vs Independiente del Valle en Estados Unidos: 4:00 p.m.

Sporting Cristal vs Independiente del Valle en Bolivia: 5:00 p.m.

Sporting Cristal vs Independiente del Valle en Venezuela: 5:00 p.m.

Sporting Cristal vs Independiente del Valle en Argentina: 6:00 p.m.

Sporting Cristal vs Independiente del Valle en Brasil: 6:00 p.m.

Sporting Cristal vs Independiente del Valle en Chile: 6:00 p.m.

Sporting Cristal vs Independiente del Valle en Paraguay: 6:00 p.m.

Sporting Cristal vs Independiente del Valle en Uruguay: 6:00 p.m.

Sporting Cristal vs Independiente del Valle en España: 10:00 p.m.

Sporting Cristal vs. Independiente del Valle EN VIVO: ¿Dónde se jugará la Tarde Celeste?

El escenario en el que Sporting Cristal presentará a su equipo para el 2020 será el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito del Rímac, donde el club celeste disputa sus partidos como local de la Liga 1.