Clásico del sur bastante tibio entre Melgar y Cienciano

Jorge Jiménez

Los clásicos se juegan como si fueran finales, se deja todo en la cancha por la supremacía. Sin embargo, ayer Melgar y Cienciano lo empataron, dejando un sinsabor en los hinchas, sobre todo los locales, ya que fue en la denominada “Tarde del Dominó”.

Como se dice en el argot del fútbol, los jugadores estuvieron un poco “duros” tras la exigente pretemporada física.

Como tenía que ser, fue Melgar el que tomó la iniciativa por ser local y por presentarse por primera vez ante sus hinchas, casi ocho mil pagaron para estar en las tribunas del estadio Arequipa.

Con un claro planteamiento de 4-2-3-1, el Dominó jugó excelentes primeros minutos en los que los desbordes de Amoroso y Vidales fueron los destacados.

Luego vinieron las jugadas típicas del clásico, es decir, el juego fuerte y faltas que significaron varias tarjetas amarillas. De fútbol muy poco, solo intentos de un buen pase para el gol, que en la primera etapa no llegó.

Varios cambios hubo en la segunda mitad, donde destacó Edson Aubert. El arequipeño fue desequilibrante en el medio sector y también probó con remates de larga distancia.

Melgar buscó ganar las bandas y sacar el centro y por ahí es que llegó el tanto de Vidales, tras buen servicio de Tejeda.

Cienciano tuvo a un apagado Romagnoli y por lo tanto fue poco lo que pudo hacer para ganar el compromiso.

Aún así, luego de un tiro libre, Ubierna le ganó con su experiencia a Reyna y de cabeza puso el empate. El partido fue un buen termómetro para ambos entrenadores para la Liga 1. Deberán elegir a once titulares y sus suplentes. El clásico de ayer se calentó en la Unsa.

Técnicos conformes

Marcelo Grioni y Carlos Bustos quedaron conformes con el rendimiento de sus jugadores en el amistoso jugado ayer.

En conferencia de prensa, el DT de Cienciano dijo que vio muy bien a su equipo, jugando ante un once que se conoce bien como Melgar. “Fuimos compactos en todas las líneas. Quisimos darle minutos al plantel y fue bueno”.

En tanto, el entrenador rojinegro Bustos lamentó no haber logrado el triunfo pero dijo que fue un buen partido. “Hubiera sido lindo ganar pero nos empataron. El equipo me gustó. Buscamos hacer peligro pero no tuvimos muchas ocasiones de gol. Faltó contundencia”.

Presentación

La tarde del Dominó se inició pasada la 1.30 p.m. con el desfile de los integrantes de la Escuela de Menores de Melgar, luego tocó el grupo X Dinero y, ovacionados por el público, fueron presentados los 31 jugadores profesionales de Melgar.