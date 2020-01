Cerrone previo a la pelea contra McGregor: “Al octágono voy dispuesto a morir”

Solo unas horas nos separan para ver en acción a Conor McGregor y Donald Cerrone en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Estados Unidos) por la UFC 246.

En la antesala del magno evento, el Cowboy norteamericano concedió una entrevista para la ‘Academy’ y reveló cómo neutralizará las habituales provocaciones de Conor McGregor y sus sensaciones cada vez que entra al octágono.

GIVE THAT MAN HIS BABY! 🗣



🤠 Dad Cerrone is BACK next Saturday. #UFC246 pic.twitter.com/WIDDmZ12qZ — UFC (@ufc) January 11, 2020

"Tendría que cruzar la línea (McGregor) y decir algo sobre mi hijo, y él también tiene un hijo, así que no creo que vaya por ese camino. He estado en este camino muchas veces (diálogos basura). Si trata de mencionar algo que he hecho para que me vea mal, y es verdad, diré: "Sí, es verdad. Sí hice eso ”, subrayó en primera instancia Cerrone.

“Pero no hay mucha porquería de la que pueda hablar sobre mí porque soy un tirador directo y un buen tipo estadounidense. No hay mucho con lo que pueda venir a mí”, añadió el peleador estadounidense.

Cowboy Cerrone sorprendió al lanzar insólita respuesta, luego de ser cuestionado sobre si estuviera dispuesto a morir en el octágono.

“Voy allí dispuesto a morir cada vez. Desafortunadamente, los árbitros lo detienen a veces. No tengo control cuando un árbitro lo detiene. Nunca me he dado vuelta y me he rendido. No estoy seguro de qué corazón está hablando, pero bueno, lo he visto tocar varias veces”, manifestó el Cowboy.