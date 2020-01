Colo Colo vs. U. Católica EN VIVO: desde Temuco por la semifinal de la Copa de Chile 2020

Colo Colo vs. U. Católica EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan HOY por la semifinal de la Copa de Chile 2020, desde las 4:00 p.m. (hora peruana) y 6:00 p.m. (hora chilena). La transmisión estará a cargo de CDF Premium y CDF HD desde el estadio Germán Becker, en la ciudad de Temuco, capital de la Región de La Araucanía, Chile 2020.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

Colo Colo avanzó a la semifinal de la Cola de Chile al vencer en un global de 4-2 a Everton de Viña del Mar. Para esta temporada, el cuadro de Mario Salas realizó cinco fichajes como el arquero Miguel Pinto, el mediocampista César Fuentes, el retorno de Matías Fernández y el argentino Nicolás Blandi, donde buscarán la clasificación a la final y el título del Campeonato chileno.

El histórico goleador de Colo Colo, Esteban Paredes será baja para enfrenta a la UC mientras confirmó al ‘Mati’ Fernández en el once titular. “Para este partido Esteban no va a estar, tiene una tendinopatia aquiliana que no lo dejará estar”, explicó. “Nosotros esperamos que Matías vuelva a ese nivel que a todos nos encantó. Ha sido grandioso, es una persona muy amena, sencilla y humilde”.

El ex entrenador de Sporting Cristal tampoco podrá contar con el argentino Pablo Mouche por lesión, César Fuentes quien está inhabilitado por haber jugado en la UC en la Copa de Chile. Además de Gabriel Suazo o Iván Morales (presentes en el Preolímpico).

Por su parte, la U. Católica derrotó 3-2 en el global a Unión La Calera y se instaló en semifinales de la Copa de Chile. Tras la salida del entrenador argentino Gustavo Quintero, los cruzados contrataron a su compatriota Ariel Holan quien debutará como DT.

“Colo Colo es un rival de envergadura, será un partido que tendrá una dificultad elevada y que tenemos confianza de que haremos un gran partido. Siempre respetando al rival y estamos en igualdad de condiciones”, expresó el extécnico de Independiente de Avellaneda.

Colo Colo vs. U. Católica EN VIVO: horario para ver la semifinal de la Copa de Chile 2020

- Colo Colo vs. U. Católica en Perú: 4:00 pm

- Colo Colo vs. U. Católica en Ecuador: 4:00 pm

- Colo Colo vs. U. Católica en Colombia: 4:00 p.m.

- Colo Colo vs. U. Católica en México: 3:00 p.m.

- Colo Colo vs. U. Católica en Argentina: 6:00 p.m.

- Colo Colo vs. U. Católica en Uruguay: 6:00 p.m.

- Colo Colo vs. U. Católica en Chile: 6:00 p.m.

- Colo Colo vs. U. Católica en Paraguay: 6:00 p.m.

- Colo Colo vs. U. Católica en Bolivia: 5:00 p.m.

- Colo Colo vs. U. Católica en Venezuela: 5:00 p.m.

- Colo Colo vs. U. Católica en Brasil: 6:00 a.m

- Colo Colo vs. U. Católica en España: 12:00 a.m. (medianoche)

- Colo Colo vs. U. Católica en Italia: 12:00 a.m. (medianoche)

Colo Colo vs. U. Católica EN VIVO: canal para ver la semifinal de la Copa de Chile 2020

El Colo Colo vs. U. Católica será televisado por CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableaoperador:

CDF Premium

- VTR: 165 (SD)

- DTV: 631 (SD)

- ENTEL: 242 (SD)

- CLARO: 190 (SD)

- GTD/TELSUR: 71 (SD)

- MOVISTAR: 486 (SD)

- TU VES: 504 (SD)

CDF HD

- VTR: 855 (HD)

- DTV: 1631 (HD)

- ENTEL: 243 (HD)

- CLARO: 490 (HD)

- GTD/TELSUR: 845 (HD)

- MOVISTAR: 896 (HD)

- TU VES: **NO DISPONIBLE**

Colo Colo vs. U. Católica EN VIVO: posibles alineaciones de la semifinal de la Copa de Chile 2020

Colo Colo: Cortés; Opazo, Barroso, Insaurralde, De la Fuente; Carmona, Provoste, Valencia; Bolados, Parraguez y Costa.

U. Católica: Dituro; Fuenzalida, Kusevic, Huerta, Cornejo; Aued, Saavedra, Pinares; Lezcano, Puch y Zampedri.