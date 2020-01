El gran ausente del Universitario vs. Boca Juniors fue Alejandro Hohberg. Durante el entrenamiento del día de ayer, el ‘Enano’ sintió una molestia, por lo que Gregorio Pérez decidió no incluirlo en el partido. Sin embargo, el delantero crema podría no llegar al partido frente a Carabobo.

En conversación con Fútbol Como Cancha de RPP, el técnico de Universitario de Deportes dejó abierta la posibilidad de que el jugador no pueda llegar para el partido por la Fase 1 de la Copa Libertadores.

PUEDES VER Se confirmó la fecha del primer clásico entre Alianza y Universitario

“Conocemos dónde vamos a jugar, es una ciudad muy calidosa. Estamos recaudando datos de Carabobo con gente amiga que está en Venezuela, aunque hay poca información. Han tenido 3 amistosos y no les ha ido muy bien, han cambiado el plantel y su entrenador”, fueron las primeras palabras del DT crema.

En cuanto al tema de Alejandro Hohberg, a quien decidieron cuidar frente a Boca Juniors, Gregorio Pérez comentó que “no me puedo apresurar a decir si llegará al partido. Espero que sí”. En un principio, se pensaba guardar al delantero ante Boca y Cerro Largo, sin embargo, su inclusión en el once inicial aún está en duda.

El atacante se perdió el duelo ante Boca Juniors por una molestia.

Por otra parte, Gregorio Pérez se refirió al partido que jugará Universitario de Deportes en la denominada ‘Noche Crema’, donde dejó entrever que no usará lo mejor de su plantel debido al gasto que supondrá este enfrentamiento.

“Tenemos un gran respeto porque sabemos lo que representa la ‘Noche Crema’, es una fiesta para los hinchas. Sin embargo, son conscientes de lo que tenemos. Al otro día vamos a viajar a Venezuela y venimos de un gran desgaste, no solo de partidos sino también de trabajo”, finalizó.