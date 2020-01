Selección Nacional de México Sub 18 convoca al hijo de Sebastián ‘Loco’ Abreu

Son pocos los futbolistas que pasean su fútbol por México y dejan huella en la Liga MX, Washington Sebastián Abreu fue uno de ellos en el 2003. Ese mismo año, su hijo Diego nació en la Ciudad de México cuando vestía la camiseta de Cruz Azul, club con el que fue goleador.

El hijo del ‘Loco’ Abreu volvió a ser convocado por la Selección Nacional de México Sub 18. Diego fue llamado para participar de una gira por las Islas Canarias, donde enfrentarán a Japón, Eslovaquia y España.

Diego Abreu tiene la doble nacionalidad, mexicana y uruguaya, según la información que maneja ESPN. El próximo domingo, el hijo del ‘Loco’ se sumará al equipo dirigido por Marco Antonio Ruíz, estratega que quedó subcampeón de la Copa del Mundo Sub 18 tras perder 2-1 con el anfitrión Brasil.

Fue a través de su cuenta de Twitter que Diego aseguró su presencia en este torneo con la selección mexicana. El hijo del ‘Loco’ vuelve a vestir la 'mica’ de México después de quedarse fuera de la lista del Mundial Sub 17 de 2019.

Contento de una nueva convocatoria!! Vamos por el objetivo💪🏾 https://t.co/iWW1sfqInx — Diego Abreu (@Diego10Abreu) January 16, 2020

Diego Abreu pertenece a las filas del Defensor Sporting de Uruguay, equipo con el que viene de ser campeón de del torneo juvenil en 2019, y en donde fue el campeón de goleo al anotar 22 goles en 29 partidos, a sus 16 años.

“Mis padres me dieron la noticia. El rumor ya se corría por la casa, pero no sabíamos si era oficial”, contó Diego, el mayor de los cuatro hermanos. “Mi padre, al saber que yo iba a representar a México, me dijo que disfrutara la oportunidad, que es una experiencia más y que haga lo que me gusta”, declaró.

“Estoy en la etapa de formación y ya he vivido mucho, pero todavía me falta demasiado por aprender. Soy un centro delantero oportunista que también me gusta jugar fuera del área, ya sea para pivotear o para hacer jugar al equipo”, agregó.