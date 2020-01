Copa Chile MTS: sigue los partidos por las semifinales EN DIRECTO

El sábado 18 de enero de 2020 se realizarán las semifinales de la Copa Chile MTS. Universidad Católica vs. Colo Colo y Universidad de Chile vs. Unión Española se enfrentarán y definirán su pase a la final del campeonato, que fue suspendido en noviembre del año pasado.

Aquí podrás conocer a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión EN DIRECTO de cada uno de estos encuentros.

PUEDES VER Así quedó conformado el fixture de la Liga 1 Movistar 2020

¿A qué hora y cuándo son las semifinales de la Copa Chile?

Los dos partidos por la seminifinal de la Copa Chile MTS se jugarán el sábado 18 de enero de 2020.

El encuentro entre Universidad Católica vs. Colo Colo se realizará en el Estadio Germán Becker. El horario es el siguiente:

- Chile: 6:00 p.m.

- Perú: 4:00 p.m.

Mientras que el partido entre la Universidad de Chile vs. Unión Española, que se jugará en el Estadio La Portada, está programado en este horario:

- Chile: 8:30 p.m.

- Perú: 6:30 p.m.

¿Qué canales transmiten las semifinales de la Copa Chile?

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de la Copa Chile MTS, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

- CDF Premium, vía online por CDF Estadio

- DirecTV GO

- Movistar Play

- VTR Play

La previa Universidad Católica vs Colo Colo

El clásico entre la Universidad Católica vs. Colo Colo estará marcado por la primera incursión del VAR en el fútbol de Chile.

El canal de televisión CDF incluirá en su transmisión todas las incidencias sobre el VAR en este encuentro y los posteriores que se jueguen en la liga chilena.

¡El #VARCHILE @ANFPChile hace su estreno en el Clásico de #LosCruzados vs @ColoColo! 📺

En este video te mostramos su objetivo y los 4 casos en que se aplica ⬇ pic.twitter.com/eaq30BdziQ — Universidad Católica (@CruzadosSADP) January 16, 2020

La previa Universidad de Chile vs Unión Española

El partido entre la Universidad de Chile vs. Unión Española se mantiene en suspenso ya que el segundo equipo se mantiene firme en su decisión de no presentarse al encuentro de fútbol.

Unión Española considera injusto que este partido defina el cupo 4 de Chile a la Copa Libertadores ya que, de acuerdo a ellos, la Universidad de Chile tuvo un mal desempeño en la temporada pasada.

Por su parte, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile ha comunicado que no se venderán entradas para este encuentro por las semifinales de la Copa Chile MTS, que se jugará en el Estadio La Portada de La Serena.

La Universidad de Chile, vía Twitter, ha revelado quiénes viajarán a La Serena para el partido con Unión Española. Además, jugadores como el volante Gonzalo Espinoza se ha pronunciado sobre la polémica en torno al encuentro.

“Nosotros estamos enfocados en ese partido y no va a cambiar si se juega o no. No va a cambiar nuestro enfoque. Pase lo que pase nos vamos a preparar. Mentalmente estamos dispuestos a jugar”, dijo en una conferencia de prensa.

Estos son los citados que viajarán a La Serena para el partido válido por la semifinal de #CopaChileMTS 2019#VamosLaU 🤘https://t.co/4Hq5ehydsK — Universidad de Chile (@udechile) January 17, 2020

Sigue las semifinales de la Copa de Chile EN DIRECTO en La República

La transmisión del partido entre Universidad Católica vs. Colo Colo y Universidad de Chile vs. Unión Española podrás seguirla minuto a minuto en La República Deportes.