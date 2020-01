La llegada de Christian Cueva al Santos FC marcó un hecho histórico, ya que se convirtió en el segundo fichaje más caro en la historia del club brasileño (7 millones de dólores), detrás de Leandro Damiao (11.5 millones de dólares). Sin embargo, la expectativa se fue diluyendo con el tiempo.

Los escándalos fuera del terreno de juego y su falta de profesionalismo luego de haber llegado a la final de la Copa América 2019 con la selección peruana, influyeron en el nivel del popular Aladino y estuvo cerca de irse del Santos FC sin pena nin gloria.

PUEDES VER Pedro Gallese es presentado como flamante refuerzo del Orlando City de la MLS

Ante esto, el presidente del Peixe, José Carlos Peres, volvió a hablar sobre el presente de Christian Cueva y manifestó su duda sobre por qué el volante de 28 años no demuestra el mismo nivel que en la selección peruana.

“Cueva solo depende de él. De su cabeza. Hoy no es el número ’10′. Fue a la final de la Copa América, ¿por qué juega allí y no aquí? Sampaoli no quería a Cueva y ni siquiera había pensado en él. Si hay una oportunidad de transferir, transferiremos, porque es difícil cuando comienzas mal. Hablé con él y le dije que tenía que ‘comer hierba’. Tuvimos grandes jugadores y otros como Kléber Pereira, que, si no tenían talento, marcaron goles”, dijo el mandamás.

“¿Christian Cueva rendiría en México?”

El presidente del Santos FC reveló que se sinceró con Christian Cueva y le indicó que con su nivel actual no podría hacer la diferencia en el fútbol mexicano.

“El profesor observa a todos, le gustó el plantel. Si surge la oportunidad y estamos buscando, lo haremos aquí. Era un préstamo obligatorio [hasta finales de enero]. Creo que puede deribar eso, y hasta pensamos en devolverlo. Estamos trabajando rápidamente para resolver con Krasnodar. Esta es una hipótesis. Otra es la demanda de equipos argentinos y otros desde México. Pero le dije a Cueva: ‘Si no rindes aquí, ¿rendirás en México?’”, finalizó.