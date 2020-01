Ronaldinho sobre Messi: “No necesita nada de mí”

Ronaldinho habló sobre su pasado en el FC Barcelona y la relación con Lionel Messi. “Es un orgullo escuchar que cambié la historia del club. No fui yo, fue un grupo de jugadores que atravesaba un buen momento”, señaló el campeón del mundo para la revista Panenka.

“Todo fue muy lindo desde el primer día en el FC Barcelona. Desde el primer partido. Fue algo más que especial”, aseveró Ronaldinho, quien compartió vestuario con Lionel Messi.

“Fuimos amigos, empezamos a jugar juntos y nos llevamos muy bien. Él llegó siendo diferente a todos los demás, y hablamos con Rijkaard para que viniera a entrenar con nosotros, fue todo muy rápido", indicó Ronaldinho sobre Messi.

"Tuve la suerte de darle el pase de su primer gol. Con el tiempo, es muy bonito ver de tan cerca a alguien que empieza y que luego conquista el mundo”, explicó Ronaldinho.

“Siempre fuimos muy amigos, aprendimos cosas del día a día, él me enseñaba español y yo portugués, pero con el balón nos comprendíamos a la perfección. Me quedaría con lo tranquilito que es. Eso es algo que me encanta de él, nunca se mete en líos, siempre está con su familia y con los más cercanos”, explicó sobre Lionel Messi el astro brasileño.

Al ser consultado por qué cosa le falta a Messi para ser como Ronaldinho o qué podría aportarle, el brasileño reveló que “Leo lo tiene todo, no necesita nada mío”.