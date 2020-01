Conor McGregor: estos son los mayores escándalos de The Notorious antes de su regreso al octágono

Conor McGregor es sinónimo de UFC y buenas peleas, sin embargo, también lo es para escándalos y problemas afuera y dentro del octágono. El doble campeón de UFC y pelear de artes marciales mixtsa (MMA) siempre ha sido noticia, más por esto último.

El luchador irlandés regresa al octógno este sábado, tras su última pelea con Khabib. McGregor abrirá la temporada UFC 246 del 2020, es por ello que mostraremos algunos episodios en los cuales se ha visto envuelto y ha sido calificado como un hombre problemático y conflictivo.

Conor McGregor protagoniza pelea con un anciano

En abril de 2019, el popular The Notorious golpeó a un hombre mayor de edad, quien rechazó probar un vaso del whisky “Proper Twelve”, que fabrica el luchador. El video fue captado por TMZ Sports, donde se ve a McGregor darle un zurdaso al anciano en un bar irlandés.

El ataque se produjo en el Marble Arch Pub de Dublín. El problema empieza cuando The Notorious entra al bar y sirve varios vasos de su whisky, cuando un anciano se negó. Ambos discutieron por bastante tiempo y terminó con el ataque del luchador.

Supuesta agresión sexual por parte de McGregor

Un mes antes de este incidente, el diario The New York Times divulgó la información de que la policía irlandesa (Garda) investigaba a McGregor pro la supuesta agresión sexual cometida contra una mujer en un hotel de Dublín el pasado diciembre. Fue arrestado en enero, sin embargo, no se presentaron cargos.

McGregor arrestado en Miami

TMZ Sports difundió en marzo de 2019 que The Notorious fue arrestado en Miami, EE.UU., por sacarle el celular a un fanático y romperlo al tirarlo al piso. Esto pasó cuando el hombre quiso sacarse una foto con el luchador, quien finalmente fue acusado de robo a mano armada y actitud criminal. Finalmente pagó US$ 12.500 de fianza para ser libre.

Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov

El excampeón tuvo su última pelea en octubre de 2019, tras caer ante Khabib Nurmagomedov. Sin embargo, esto finalizó en un escándalo en Las Vegas. Apenas sentenciaron el triunfo del ruso, se desató la pelea fuera del octágono.

Khabib arrojó con violencia su protector bucal hacia el rincón de Conor McGregor. Las autoridades intentaron detener al ruso, quien se escabulló y saltó de la jaula y fue hacia el cuerpo técnico del irlandés.