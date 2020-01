Bengoechea pone el pecho

Las imágenes repetidas, el ‘escándalo’ por la coyuntura. El primer día libre de la pretemporada donde Alianza Lima tiene un reto en la Copa Libertadores y también en el torneo local. Carlos Ascues y Jean Deza son captados entrando a una casa para una reunión nocturna. Mientras las redes sociales ardían, hinchas pedían que sean separados o tener algún tipo de castigo, en medio de esa pradera incendiada, Pablo Bengoechea dio una conferencia de prensa donde señaló que “no había falta”, aunque espera que no se vuelva a repetir. No hay castigo (por lo menos para afuera).

“No lo llamo falta, eligieron hacer eso como cualquier ser humano que quiere salir a bailar. Tienen que ser ejemplo para sus hijos no para los programas de la televisión. Yo tengo reglas, el club también. Yo como entrenador tengo una forma de ser. Los futbolistas salieron. ¿Me tengo que enojar con Ascues porque estaba en su casa?”, indicó Bengoechea, quien también preguntó varias veces hasta qué hora habían salido el sábado los presentes en la conferencia.

“Sí, tenemos unas reglas que cumplir, tenemos unas medidas que llevar adelante, ya que estamos en una institución muy importante, pero esas medidas sobre el comportamiento de los jugadores, mientras yo sea el técnico, las mido yo”, dijo sobre el reglamento. “Es una reunión, que como salió en televisión no está bien, son futbolistas de Alianza que no tienen que estar expuestos. Afecta a la institución y repercute negativamente. Dentro del plantel debe haber gente que se acostó más tarde, pero ni los filmaron. Entrenaron tres veces el día lunes. Ninguno se ha perdido el entrenamiento”, justificó.

Bengoechea, quien antes ha decidido tener mano dura con Kevin Quevedo la temporada pasada o incluso con Hansell Riojas previo a la final de los Play Off y que ya no continúa en el plantel, ha decidido dar una nueva oportunidad a los jugadores. Era su día libre, aunque igual hubo un llamado de atención interno y esperan que no se vuelva a repetir.

Palabra dirigencial

Por su parte, Gustavo Zevallos, gerente deportivo del cuadro blanquiazul, también quiere cerrar el tema. “En este puntual estos chicos tuvieron descanso, la reunión fue en la misma casa de Carlos (Ascues), aunque sí considero que debemos tener un poco más de cuidado. Confiamos en los jugadores que hemos traído, muchos son jóvenes y no trato de tapar nada. Vamos a conversar con ellos, pero no hubo ningún exceso”, manifestó.