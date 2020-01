Tenis: Varillas da un golpe de autoridad

Melbourne

No fue un partido fácil. Incluso perdió el primer set y el local Tristan Schoolkate, quien ocupa el puesto 680 del ranking ATP con solo 18 años, tenía un buen escenario con el apoyo del público, pero al final el tenista peruano Juan Pablo Varillas demostró tener mayor jerarquía para remontar y avanzar en la qualy del Abierto de Australia.

Fue un duelo complicado en cancha dura, que no es la especialidad de Varillas, quien empezó impreciso y cayó 6-2 en el primer set. Pero con mentalidad ganadora y aprovechando que mejoró la precisión con el drive, gana 7-5 y 7-5 para imponerse y dar un paso más para acercarse al cuadro principal del primer Grand Slam del año que se juega en Melbourne.

“Agradezco a todos los que estuvieron alentando minuto a minuto en este duro partido. Vamos por más”, escribió Varillas en sus redes sociales, que ahora se alista para un juego complicado contra el español Pedro Martínez (168 ATP), quien llega tras vencer en sets corridos al alemán Julian Lenz por 6-0 y 6-1. Jugarán hoy, no antes de las 6 de la tarde (hora peruana). Varillas está mejor rankeado (puesto 141), y en su primera qualy de Grand Slam espera dejar en alto la bandera del Perú.

Problemas por el aire

Los numeros incendios forestales que vienen ocurriendo en Australia ya están afectando a los jugadores. La eslovena Dalila Jakupovic se tuvo que retirar luego de una hora y 53 minutos de juego ante la suiza Stefanie Voegele donde iba 6-4, 5-6 por un ataque de tos. No podía respirar con normalidad, por lo que tuvo que ser ayudada para dejar la cancha. “Tenía mucho miedo de colapsar porque ya no podía caminar. Ni siquiera tengo asma ni problemas respiratorios por el calor. Me asusté”, indicó Jakupovic. Eugenie Bouchard también tuvo que recibir atención médica en otro duelo, pero pudo volver a jugar.

Sabía que...

En contra. Novak Djokovic pidió que se piense en postergar el inicio del Abierto de Australia, por los incendios forestales que vienen ocurriendo en dicho país. La organización decidió mantener las fechas.