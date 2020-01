En los partidos de HOY, miércoles 15 de enero de 2020, se enfrentan por las ligas de fútbol EN VIVO ONLINE GRATIS, clubes de la Liga MX, Liga 1 Movistar, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Superliga Argentina, Champions League, La Liga. Aquí podrás conocer qué equipos juegan hoy, a qué hora y en qué canal podrás ver la transmisión EN DIRECTO de cada uno de estos encuentros.

Partidos de hoy por liga de fútbol | miércoles 15 de enero de 2020

El fútbol, el sublime analgésico para olvidar que es mitad de semana, nos tiene preparado partidos de alto calibre. Hoy, por ejemplo, tendremos encuentros que no podemos desagendar como el de la Copa de Italia: Juventus vs Udinese EN VIVO y el de la Copa FA: Manchester United vs Wolverhampton EN DIRECTO.

Partidos de hoy: Copa de Italia

9:00 Fiorentina vs Atalanta

12:00 Milan vs SPAL

14:45 Juventus vs Udinese

Partidos de hoy: Copa FA

14:45 Manchester United vs Wolverhampton Wanderers

14:45 Carlisle United vs Cardiff City

Partidos de hoy: Ligue 1

13:00 Amiens SC vs Reims

13:00 Nîmes vs Rennes

15:00 Monaco vs PSG

Partidos de hoy: Torneo de Verano - Argentina

20:00 Racing Club vs Atlético PR

Canales de transmisión para ver los partidos de hoy: miércoles 15 de enero del 2020

Si deseas seguir el minuto a minuto de cada uno de los partidos de hoy, miércoles 15 de enero del 2020, entonces deberás ver la transmisión por televisión o Internet de los siguientes canales, dependiendo de la liga de fútbol o equipo que estés interesado en ver. Recuerda que según el país en donde estés, podrás ver alguna de estas señales de TV.

Fox Sports

Fox Sports 2

Fox Sports 3

Fox Play

ESPN

ESPN 2

ESPN 3

ESPN Play

TUDN

Televisa Deportes

Canal 5

Univisión

Canal de las estrellas

TV Azteca

Gol Perú

Latina

Movistar Deportes

TyC Sports

TV Pública

DirecTV

Chilevisión

TVN

CDF

Caracol Televisión

beIN Sports