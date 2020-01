Bengoechea sobre Ascues y Deza: “Si hacen una reunión en casa, que no abran la puerta. Que tengan empleados para eso”

Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, brindó una conferencia de prensa donde no faltaron las preguntas sobre las imágenes de Magaly TV La Firme en las que se observan a Jean Deza y Carlos Ascues en una reunión a altas horas de la noche.

El entrenador uruguayo puso fin a las especulaciones sobre cuál sería la decisión del club íntimo con respecto a los jugadores en mención y si serían amonestados o retirados de los próximos encuentros que disputarán como parte de la pretemporada.

Bengoechea minimizó los hechos y consideró que se trató de una “reunión”, que trascendió por haber sido emitido en señal abierto; pero lanzó la advertencia que partir de entonces les pedirá a sus jugadores que tengan más cuidado.

“Lo que acá hubo es una reunión. Es obvio que como salió en televisión no está bien. Son futbolistas de Alianza Lima que no tienen que estar expuestos, que no tienen que salir a las veredas”, expresó el técnico charrúa.

En esa línea advirtió que tomarán lo ocurrido como una enseñanza, con el fin de que no se vuelva a repetir. “Que los futbolistas (de Alianza Lima) si hacen una reunión en su casa, que no abran la puerta. Que tengan empleados para eso”, dijo el DT.

Intentando terminar con las preguntas de los periodistas al respecto, también consideró que sus jugadores deben de poner especial énfasis a las personas con quienes organizan estas reuniones.

“Voy a pedir que tengan cuidado. Que no salgan a la vereda de sus casas. También hay que tener mucho cuidado si invito a 20 personas del sexo femenino o del sexo masculino. Hay que ver a quién invito a mi casa”, finalizó.