Gustavo Zevallos sobre Ascues y Deza: “No trato de tapar nada”

Alianza Lima tiene una dura temporada por delante, pues los íntimos tendrán que disputar Copa Libertadores, Liga 1 y Copa Bicentenario. No obstante, un gran problema ha surgido en La Victoria, las cámaras de un popular programa de televisión captaron a Carlos Ascues y Jean Deza ingresando a una fiesta en su día libre. Gustavo Zevallos, gerente deportivo del club, habló sobre la polémica situación.

“Hay cosas que a la gente no le van a gustar, pero uno trata de verlo de la mejor forma. En este puntual estos chicos tuvieron descanso, la reunión fue en la misma casa de Carlos (Ascues), aunque sí considero que debemos tener un poco más de cuidado", inició el gerente deportivo de Alianza Lima en diálogo con Ovación.

"Confiamos en los jugadores que hemos traído, muchos son jóvenes y no trato de tapar nada porque no estoy para eso, pero trato de aclarar las cosas para que la gente no dude de lo que hacemos en Alianza”, indicó Gustavo Zevallos.

“Los jugadores que llegan al club, reciben un reglamento interno de trabajo, seguramente vamos a conversar con ellos, pero no hubo ningún exceso, tratamos de que esto funcione de manera prolija, son jóvenes que entienden y estamos seguros que esto se va a superar ya que recién inicia el año”, concluyó al respecto el gerente deportivo de Alianza Lima.