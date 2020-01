Conor McGregor tendrá un duro duelo en el UFC 246 ante Donald Cerrone. Sin embargo, The Notorious se tomó el tiempo para hablar de su lucha ante Khabib Nurmagomedov en 2019.

"Hace tres o cuatro meses, tal vez. Estuve bebiendo durante toda la semana de mi última pelea (ante Khabib) ", señaló McGregor ante las cámaras de ESPN.

"Cometí errores y soy suficientemente hombre como para admitirlos y corregirlos”, aseveró The Notorius, quien asegura estar listo para derrotar a Donald Cerrone en el UFC 246.

McGregor asegura que derrotaría Cerrone así tuviera fiebre

“Podría derrotarlo de cualquier forma, en cualquier peso. Lo golpearía cuando sangrara. Incluso lo vencería si yo tuviera fiebre. Sé que Donald Cerrone podría haberlo hecho (bajar de peso), pero no creo que se vea bien en 70, él es un peleador de 77 kilos”, sostuvo McGregor.

"Lo he visto muchas veces en conferencias, sé que es un hombre de familia. Será una pelea emocionante. Voy a brillar y crear magia en el octágono como lo he hecho muchas veces antes, pero esto será especial”, concluyó The Notorious.