Por: Jesús Yupanqui

La sonrisa se borró de su rostro. Cada paso que daba era el último. No tuvo tiempo para despedirse, no como él hubiera querido. Miraba a los periodistas y alzaba la mano, sabía que su palabra era la más esperada, pero son en esos momentos cuando el silencio expresa mucho. El 9 de mayo de 2017, Ernesto Valverde llegó al Barcelona con la ilusión de convertirlo en un club modelo, tres temporadas después es destituido por no dar la talla.

Una decisión que causó revuelo en el plantel. La relación de Valverde con los referentes azulgranas era buena, pero la plana directiva decidió poner punto final a su historia porque su filosofía no encajó con el estilo de juego de Barcelona, los resultados eran esquivos, perdió en las semifinales de la Supercopa de España y las humillaciones en la Champions League (la remontada de Roma y Liverpool), que se habían convertido en la obsesión de un club grande en Europa.

“Barcelona es un sitio especial, porque ganar la Liga no es suficiente”, expresó Guardiola cuando le preguntaron por lo de Valverde. Y es cierto, el extremeño dirigió 145 partidos a los azulgranas, conquistó cuatro títulos (dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España). Tiene el récord de 43 partidos sin conocer la derrota. Números que quedarán en el recuerdo y le servirán de consuelo pero igual se fue.

Una nueva era

En solo cuestión de horas, la directiva azulgrana hizo oficial que Quique Setién es la persona idónea para llevar las riendas del club. El exentrenador del Betis es un enamorado del juego ‘cruyffista’ y considera que sus equipos deben proponer más allá del resultado, estos puntos convencieron a la directiva azulgrana. El estratega firmó contrato hasta el 2022. Setién ahora tiene un duro reto por delante.

Sabía que...

No quiso. El exvolante catalán Xavi Hernández fue una de las opciones para asumir, pero no aceptó la propuesta.

Buscan ‘9’. con la lesión de Luis Suárez, Barcelona viene negociando con Ezequiel Ávila y Gabriel Barbosa.