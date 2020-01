WWE Raw EN VIVO HOY en español: Brock Lesnar regresa al show rojo previo a Royal Rumble 2020

WWE Raw EN VIVO | Ver WWE en español Gratis por Internet | TRANSMISIÓN TV ONLINE | LIVE STREAMING | HOY se desarrollará (EN DIRECTO vía Fox Sports 2 y WWE Network) la edición 1390 de la marca roja.

Este programa de lucha libre se llevará a cabo desde el Rupp Arena de Lexington, Kentucky, Estados Unidos, y podrás seguir el minuto a minuto de las mejores incidencias y los resultados de los combates a través de La República Deportes.

¿A qué hora es WWE Monday Night Raw?

El Monday Night Raw de hoy, en donde Brock Lesnar volverá a hacer su aparición en la WWE después de haber anunciado en el anterior programa que en el Royal Rumble masculino entrará como el número 1, empezará a las 8:00 p. m. (hora de Perú). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas este show:

Honduras - 7:00 p. m.

El Salvador - 7:00 p. m.

Nicaragua - 7:00 p. m.

Costa Rica - 7:00 p. m.

México - 7:00 p. m.

Ecuador - 8:00 p. m.

Colombia - 8:00 p. m.

Panamá - 8:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Florida, Washington D. C. y Miami) - 8:00 p. m.

Bolivia – 9:00 p. m.

Venezuela - 9:00 p. m.

Paraguay - 10:00 p. m.

Chile - 10:00 p. m.

Argentina - 10:00 p. m.

Uruguay - 10:00 p. m.

Brasil - 10:00 p. m.

Al igual que la semana pasada, la WWE volverá a tener en pantalla a su campeón: Brock Lesnar, quien no entraba al ring desde el 24 de noviembre de 2019 cuando luchó con Rey Mysterio en el evento Survivor Series.

La Bestia, acompañado siempre por Paul Heyman, hizo historia al confirmar el pasado lunes que entrará a la batalla real masculina de Royal Rumble 2020 como el número 1, a pesar de ya tener en su poder uno de los títulos máximos de la WWE. Veremos qué es lo que dirá hoy Brock Lesnar.

Otro que también sorprendió con su reaparición en el último Monday Night Raw fue el Big Show, quien luego de dos años de ausencia volvió a la empresa de Vince McMahon para hacer equipo con Samoa Joe y Kevin Owens. Estos tres luchadores volverán a enfrentarse esta noche a Seth Rollins y AOP en un combate: caos total y absoluto.

Los otros combates de este Raw serán los siguientes: Bobby Lashley vs. Rusev, Randy Orton vs. AJ Styles y Aleister Black vs. Buddy Murphy.

¿Dónde ver WWE Monday Night Raw en español?

Para poder ver todos los pormenores de WWE Raw en español, podrás seguirlo por el siguiente canal de transmisión para América Latina: Fox Sports 2.

Sin embargo, si prefieres darle un seguimiento al show rojo en inglés, en Estados Unidos podrás sintonizarlo EN VIVO por USA Network y por Internet a través de WWE Network.

