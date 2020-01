Hakan Sukur tiene escrito su nombre en la historia de los Mundiales al ser el autor del gol más rápido de estas competiciones en 11 segundos, este se volvió un video viral. Este tanto se logró en la disputa por el tercer puesto entre Turquía y Corea del Sur en el 2002, el delantero señaló el camino de la victoria de su selección por 3-2. Sin embargo, aquel momento memorable en su carrera no pudo frenar el giro inesperado que le tenía guardado el destino.

Han pasado 18 años de haber marcado ese gol histórico convertido en video viral, hoy con 48 años de edad ha tenido de huir de su país natal por motivos políticos. Desde ese momento ha denunciado una persecución política por parte del partido que lidera el presidente Recep Tayyip Erdogan.

Sukur, en el exilio vive en los Estados Unidos y se gana la vida haciendo taxi a través del aplicativo de Uber en la ciudad de Washington. A la par, el exatacante turco se dedica a vender libros. Esta es la manera como sobrevive, luego truncarse su negocio dedicado a la cafetería en Palo Alto, California.

“Estoy empezando a trabajar ahora. No me queda nada en ninguna parte del mundo. Erdogan me quitó todo. Mi derecho a la libertad, el derecho a explicarme, a expresarme, el derecho al trabajo”, manifestó en una entrevista al diario alemán Welt am Sonntag.

En 2011, Hakan Sukur ingresó al Parlamento turco por la formación política AKP, partido de Erdogan. Pero tres años más tarde renunció por supuestos escándalos de corrupción, esto desembocó en que su cercanía con el mandatario se termine diluyendo convirtiéndose en una enemistad.

Cuatro años más tarde se mudó a los Estados Unidos y en el 2016 un Golpe de Estado se llevó a cabo en Turquía en contra del gobierno de Erdogan, pero solo quedó en intento. Tras estos hechos el régimen tildó a Sukur de haber planeado el golpe junto al opositor Fethullah Gülen.

El ex ‘9’ de la selección de Turquía, protagonista de un video viral, terminó insultando vía Twitter a Erdogan lo que le terminó costando una orden de arresto en su contra, por lo que no puede regresar a su país.