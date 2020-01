Simeone y su mensaje de respaldo a Valverde: “Cualquiera hubiese hecho lo mismo” [VIDEO]

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aseguró este domingo tras perder 4-1 en los penales la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid que el uruguayo Federico Valverde privó a su equipo de una ocasión de gol que podía ser decisiva.

“La jugada más importante del partido fue en la que Valverde tomó una decisión justa para su equipo y nos privó de una situación de gol que hubiera podido decidir la final”, afirmó Simeone en conferencia de prensa.

PUEDES VER Real Madrid gana en los penales su undécima Supercopa de España [RESUMEN]

Federico Valverde fue expulsado en el minuto 115 cuando derribó a Álvaro Morata, quien se marchaba solo hacia la portería de Thibaut Courtois para anotar el primer gol el compromiso.

“Fue la jugada más importante del partido, si proseguía era gol”, dijo el Cholo, quien también se acercó a consolar a Valverde tras su expulsión. “Le dije que cualquiera hubiera hecho lo mismo en su lugar”, agregó el entrenador argentino de 49 años.

PUEDES VER Real Madrid se coronó campeón de la Supercopa pero no se salvó de los memes [FOTOS]

“Nos ha tocado enfrentar en tres días a dos de los mejores equipos del mundo, hemos competido muy bien”, afirmó Diego Simeone, quien el jueves ganó 3-2 al Barcelona en la semifinal de la Supercopa de España.

El técnico Colchonero recordó que Real Madrid y Atlético de Madrid han jugado muchas finales “nos ha tocado ganar tres, hemos perdido tres, en los noventa minutos no hemos perdido nunca, me pone orgulloso el nivel de competencia del equipo, es algo que no debemos perder”.

“Fuimos mejores en la competencia de cara a ganar en este partido más que en el del Barcelona. Los últimos quince minutos del primer tiempo, mejoró el Real Madrid y en la segunda fue alternando el dominio”, concluyó el DT del Atlético de Madrid.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: palabras de Federico Valverde tras ser expulsado

CON INFORMACIÓN DE AFP