‘La Parka’: ‘Cibernético’ confiesa que fue como su “hermano”

Octavio López Arriola, más conocido en la lucha libre como Cibernético, luchador con quien La Parka compartió varias giras y una gran amistad fuera del ring, confesó que el luchador era su “hermano” y que por el momento se encuentra en “shok” ante la noticia de su muerte.

El luchador había pasado largo tiempo como rival de La Parka, por lo que sus enfrentamientos en el ring eran bastante intensos. Sin embargo, entre ambos luchadores surgió una amistad que ahora solo quedará en la memoria de Cibernético.

El tres veces campeón mundial de lucha libre indicó a medios de comunicación mexicanos que creía que La Parka superaría su malestar. “Yo creí que se iba a mejorar. Tenía la fuerza. Tenía todo, pero se le complicó”, dijo.

En el año 2004, ambos peleadores se enfrentaron en un duelo de Máscara contra Máscara, en donde La Parka salió vencedor. Cibernético, por su parte, recibió duras críticas en sus siguientes peleas, pues los seguidores del la AAA decían que su capacidad para las peleas no era el de antes.

Por otro lado, Cibernético recordó las críticas que se realizaban a La Parka. “Mucha gente lo criticaba, lo trataba mal, pero él siempre fue un luchador, en toda la extensión de la palabra, como un ser humano y arriba del ring”, indicó.

El peleador se mostró indispuesto para continuar con la entrevista, pues refirió que continuaba en “shock” por la noticia de la muerte de su amigo. “Fue como mi hermano, mi carnal. No tengo palabras, no puedo ni pensar. No puedo llorar, no puedo gritar. Todavía no lo puedo creer”, confesó el peleador.