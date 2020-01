Kimia Alizadeh, única deportista de Irán en lograr una medalla olímpica (bronce en Taekwondo en Río 2016) anunció su renuncia a vivir en su país y a seguir representando su bandera en futuras competiciones como una respuesta a todos los maltratos que viven las atletas y sobre todo las mujeres en el país árabe.

Por medio de su cuenta de Instagram, la deportista de 21 años reveló los traumas vividos en sus inicios como deportista y la forma cómo son tratadas las mujeres en su país.

“Soy una entre millones de mujeres oprimidas en Irán con las que han jugado durante años...vestí cualquier cosa que me dijeron y repetí cualquier cosa que me ordenaron. Repetí cada frase que me ordenaron”, escribió.

La joven que se convirtió en el rostro de la Federación Nacional de Taekwondo de Irán denunció que las autoridades deportivas explotaron políticamente sus éxitos, mientras que otras las humillaban con frases como “¡no es virtuoso que una mujer entrene sus piernas!”, señaló.

PUEDES VER Irán incluye al Pentágono en la lista de organizaciones terroristas

También agregó que se sintió utilizada por el hecho de que en Irán se presentaron sus triunfos como una muestra de la idoneidad del velo para la práctica deportiva. “Nadie de nosotros les importamos, sólo somos herramientas”, afirmó Alizadeth por su Instagram.

Cientos de seguidores celebraron su decisión y la apoyaron. Por otro lado, la atleta manifestó que se encuentra en algún lugar de Europa, pero no detalló el lugar exacto. Sin embargo para el diario La Vanguardia, la atleta se encontraría en los Países Bajos con su pareja.