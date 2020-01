Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO: un nuevo derbi por la Final de la Supercopa de España

Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la Final de la Supercopa de España este domingo 12 de noviembre del 2020. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: DirecTV Sports a partir de las 13:00 horas (horario peruano) en el ‘King Abdullah Sports City’ (Yeda, Arabia Saudita)’. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión de la final entre Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO GRATIS gracias a la señal de DirecTV Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada del Real Madrid y Atlético Madrid, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Real Madrid y Atlético se juegan este domingo la Supercopa de España en una final con sabor a revancha en Arabia Saudita, en la que por primera vez no estarán jugando el campeón de LaLiga ni el de la Copa del Rey.

El nuevo formato de Supercopa inaugurado este año ha provocado que ni el Barcelona, campeón de la pasada Liga, ni el Valencia, ganador de la Copa del Rey, pugnen el domingo por el trofeo.

Barcelona cayó el pasado jueves en la semifinal ante el Atlético Madrid (3-2), subcampeón de Liga, abriendo una crisis que ha hecho tambalear a su entrenador Ernesto Valverde, para el que ya suena el exjugador azulgrana Xavi Hernández como sustituto; mientras que, el Valencia perdió con el Real Madrid (3-1) el pasado miércoles.

El equipo blanco llegó a Yedá como semifinalista de Copa con mejor historial, ocupando la plaza que debería haber tenido el Barça como finalista, pero que ya tenía su puesto como campeón liguero.

Real Madrid es el segundo equipo que más veces ha ganado la Supercopa, buscará en Arabia la revancha de 2014 contra el Atlético de Madrid.

En aquella ocasión, a doble partido, el Atlético se impuso 1-0 en la vuelta, tras un empate 1-1 en la ida.

Con información de AFP.

¿A qué hora ver el Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Final de la Supercopa de España?

Real Madrid vs. Atlético de Madrid definirán al campeón de la Supercopa de España 2020; en un encuentro que está programado para la 1:00 p. m. (horario peruano). Aquí te presentamos los horarios alrededor del mundo:

¿En qué canal se transmitirá el Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Final de la Supercopa de España?

Para no perderte todos los pormenores del Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Supercopa de España 2020, podrás seguirlo por estos canales de transmisión:

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: estadio de la final de la Supercopa de España